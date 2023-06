Zakon, ki postavlja pod vprašaj tuširanje in odvoz odpadkov

V nadaljevanju preberite:

Predlog zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja ureja zadeve, ki jih pripravljalec ne razume, izpušča pa ključne stvari, tudi spremembe evropske zakonodaje od 22. marca lani, ko je bil predlog prvič dan v javno obravnavo. Komunalci in občine so pripombe oddali že aprila lani, zdaj pa so v javno obravnavo dobili enak predlog, le členi so preštevilčeni. Želeli smo tudi odziv ministrstva za naravne vire in prostor, a ga še ni.

»Nismo želeli takega odziva, a razmere se zapletajo. To je izredno občutljiva tema, ki se dotika vseh občanov. Ogroženo je lahko jutranje tuširanje in odvoz odpadkov,« je opozoril dr. Vladimir Prebilič, predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS). Dodal je, da že več kot leto skušajo opozoriti na težave, vendar niso uslišani. Srečali so se le dvakrat, novembra lani in marca letos, obakrat pa so jih z ministrstva odpravili z razlago, da je zakon v pripravi, zdaj pa že v javni obravnavi.