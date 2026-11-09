Zakon o zaščiti živali sprožil velik odziv javnosti

Kmetijsko ministrstvo je v okviru javne obravnave predloga novele zakona o zaščiti živali prejelo 678 stališč, pripomb in predlogov. Kmetijsko-gozdarska zbornica bi na nekaterih področjih še bolj zrahljala že tako zrahljane predlagane rešitve, medtem ko v zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali predlagajo ohranitev sedanjih rešitev.

Sprememba zakona o zaščiti živali, ki je ena prvih potez kmetijskega ministrstva pod Janševo vlado, rahlja več določb novele, sprejete pod Golobovo vlado, tudi tiste, ki še niso začele veljati. Med najpomembnejšimi predlogi so zamik odprave kletk v reji kokoši nesnic za šest let, ukinitev obveznega mikročipiranja lastniških mačk, rahljanje prepovedi privezovanja psov, ukinitev zavetišča za kopitarje in spremembe pri financiranju podaljšane oskrbe živali v zavetiščih. Pri kirurški kastraciji pujskov osnutek novele ohranja obvezno anestezijo in analgezijo.