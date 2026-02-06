Žalostno je, da so kmečki petelini vsak na svojem gnoju

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Okoli 500 kmečkih protestnikov se je včeraj zbralo na ploščadi pred poslopjem državnega zbora. Protest je minil mirno in z izjemo nekaj sporočil na transparentih ter izjav govorcev brez izrazitega političnega naboja. Pogovor z kmeti, ki so se protesta udeležili, kaže, da jih najbolj boli pomanjkanje razumevanja za njihove težave in spoštovanja do kmečkega poklica.
Skupinice kmetov, med njimi so bili številni v jaknah z znakom Združenja slovenske kmečke iniciative, ki je protest organizirala ob podpori drugih kmetijskih organizacij, so se na Trgu republike začele zbirati kakšne pol ure pred začetkom protesta. Melodije narodnozabavne glasbe iz zvočnikov je vsake toliko prerezalo hrumenje motorne žage, ki jo je prinesel eden od udeležencev. Veliko kmetov je bilo opremljenih s slovenskimi zastavami, obešenimi na vile za spravljanje sena. Na transparentih, ki so jih dvigovali kvišku, so bila sporočila z vsebino, znano iz preteklih protestov, kor npr. Brez kmeta ni hrane, Natura – nesmiselna avantura, pa tudi z novo vsebino: Stop Mercosur, Proti omejitvam na lastni zemlji, Pravica do kmetovanja je ustavna pravica in Nevladniki s podporo politike in brez upoštevanja stroke vodijo Slovenijo v lakoto.
Začetek protesta je naznanila državna himna, po njej so se začeli govori predstavnikov organizacij, podpisanih pod protestne zahteve kmetijskemu ministrstvu in vladi. Predsednik kmečke iniciative Boštjan Slemenšek je dejal, da niso problem kmetje, ki so se zbrali na protestu, ampak sistem, ki se norčuje iz tistih, ki ga hranijo. »Ne prosimo več, da nas poslušajo in jemljejo resno. Zahtevamo pogoje, v katerih bo kmet lahko kmet. Zahtevamo spoštovanje do dela, brez katerega država ne more obstajati. Mi bomo vztrajali, ker ko kmet obupa, ne propade samo kmetija, ampak tudi prihodnost in država.«
Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je izpostavil dve od štirih prednostnih protestnih zahtev, ki so jih organizatorji protesta poslali ministrstvu in vladi: zaščito slovenskega kmeta in potrošnika pred izdelki iz trgovinskega bloka Mercosur ter zagovarjanje močne, predvidljive in dvostebrne skupne kmetijske politike.
Kmet iz Spodnje Savinjske doline Rok Sedminek je pozval k zavrnitvi državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti tega dela države: »Dolina, iz katere prihajam, je znana po zelenem zlatu, v prihodnosti pa bo verjetno znana kot dolina črnega blata. / .../ Na prvem mestu je prehranska varnost, ker brez te tudi poplavne varnosti ne bomo rabili.«
Matejka Sečnik iz zveze kmetic, tudi kmetica leta 2025, je zaskrbljena zaradi praznjenja podeželja, za katerega upa, da ne bo postalo »muzej na prostem«. Boli jo tudi slabšalen odnos družbe in vlade do kmetov.
Predsednica zveze slovenske podeželske mladine Eva Golob je pozvala k povečanju deleža slovenske hrane v javnih zavodih.
Predstavnik zveze društev ekoloških kmetov je opozoril, da se cilji iz akcijskega načrta za kmetijstvo uresničujejo prepočasi, zaradi česar ekološki izdelki na policah trgovin končajo kot konvencionalni, v javnosti pa se ustvarja vtis, da je ekološko kmetijstvo »drag privilegij ali celo verska usmeritev brez učinka«.
Po koncu protesta je bil predviden sestanek protestnih organizacij z ministrico Matejo Čalušić, a so ga iz njenega kabineta odpovedali. Med protestom so poslali povabilo medijem na izjavo, ob kar se je Slemenšek obregnil, češ da ministrica nima časa za kmete, za novinarje pa. Čalušićeva je nov sestanek s pobudniki in podporniki protesta napovedala prihodnji teden. Od njih pričakuje, da bodo poleg zahtev predstavili tudi rešitve. »Če bodo rešitve primerne, smo jim pripravljeni tudi prisluhniti,« je dejala. Izpostavila pa je, da rešitev nekaterih zahtev, kot sta zagotovitev prehranske varnosti in več lokalne hrane v javnih zavodih, ni mogoča čez noč, če tega nismo bili sposobni narediti v 20 letih.
Komentarji