Zamenjati bo treba avto in greznico

Ljubljana – »Slovenija si je zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosegla ničelne neto emisije oziroma podnebno nevtralnost. To ni breme, to je priložnost in odgovornost. Odgovornost do naših zanamcev, priložnost pa za vse deležnike, ki jih je veliko,« je dejal minister za okolje Andrej Vizjak, ki so mu predstavitev pokvarili mladi za podnebno pravičnost.Minister si želi čim večjo samozadostnost pri energiji, hrani, vodi in odpadkih, ob tem pa nobene škode za konkurenčnost slovenskega gospodarstva ali življenjski standard ljudi. Podnebna strategija do leta 2050, ki je v javni obravnavi do 30. septembra, potem jo bo potrdila ...