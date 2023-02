Zaradi Bukovžlaka nazaj na Sodišče EU

Evropska komisija se je odločila za novo tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU, ker država ni v celoti spoštovala ugotovitve sodišča iz julija 2015 ter pravočasno odstranila nezakonitih odpadkov v Bukovžlaku in zemeljskih izkopov z nevarnimi snovmi na območju stare Cinkarne. Medtem ko je bilo drugo območje sanirano, prvo ostaja neurejeno.

Sodišče EU je v omenjeni sodbi ugotovilo, da Slovenija ni izpolnila obveznosti iz evropskih predpisov o odpadkih – okvirne direktive o odpadkih in direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih – s tem, da v Bukovžlaku ni pravočasno odstranila nezakonitih odpadkov, nastalih v proizvodnem procesu Cinkarne Celje, oziroma ni sprejela nobenega ukrepa za njihovo odstranitev.

Evropske predpise je po takratni presoji najvišjega sodnega organa Unije kršila tudi zato, ker ni sprejela zadostnih ukrepov za preprečevanje in nato odstranitev vnosa zemeljskih izkopov z nevarnimi snovmi v poslovni coni oziroma na gradbišču Gaberje jug na območju stare Cinkarne. Obe sta bili tako neskladni z evropskimi predpisi.

Evropska komisija v sporočilu za javnost ugotavlja, da je bilo območje stare Cinkarne leta 2015 sanirano in zdaj odgovarja evropskim standardom. Območje Bukovžlaka pa tudi skoraj osem let po izrečeni sodbi ostaja neskladno s predpisi EU, pravzaprav se sanacija ni še niti začela.

Komisija od Slovenije pričakuje, da sprejme vse potrebne ukrepe za zaprtje in sanacijo odlagališča na vzhodnem delu Celja, saj predstavlja tveganje za okolje in zdravje ljudi. Če ne bo ukrepala, ji grozi finančna kazen za celotno obdobje od sodbe sodišča iz 2015 do izpolnitve zahtev evropske zakonodaje.

Sanacija Bukovžlaka, za katero je odgovorna država, naj bi po napovedih tedaj ministrstva za okolje in prostor s konca 2021 stekla lani jeseni, a se dela po dostopnih informacijah še niso začela.