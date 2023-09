Zaradi novih omrežnin ne bo treba kuhati ponoči

V nadaljevanju preberite:

Omrežnina predstavlja približno tretjino računa za elektriko, kar je še mogoče uravnavati z večjo porabo elektrike v nižji oziroma večerni in nočni tarifi. Po razmeroma dolgem prehodnem obdobju bodo dnevi razdeljeni na tri tarife, najcenejša bo tarifa od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj, čez dan pa bo omrežnina odvisna od obremenitve omrežja in lahko tudi nekajkrat višja kot ponoči.

Smo v obdobju prehoda k zelenim virom energije, pravijo tako v Agenciji RS za energijo kot v vladi, ki z zakonom o energetski politiki iz uporabe za ogrevanje izriva tako zemeljski kot naftni plin ter kurilno olje. Opozarjajo, da Slovenija ves plin in nafto uvozi, zato je treba za zmanjšanje tveganj porabo skrčiti na najnižjo mogočo raven. A to so tudi morebitne alternativne rešitve, če se cene elektrike preveč povečajo.