Zaradi ohladitve v noči na četrtek nevarnost pozebe

Zaradi ohladitve bodo v četrtek zjutraj najnižje jutranje temperature od -8 do -1 stopinje Celzija. Mogoče je pričakovati povečano tveganje za morebitne poškodbe zaradi pozebe na kmetijskih rastlinah, so opozorili na agenciji za okolje (Arso).

Kot so pojasnili, bodo ponoči razmere za ohlajanje idealne. Ozračje se bo umirilo, obenem bo noč jasna, zračna masa pa se ne bo bistveno ogrela. V četrtek zjutraj bo tako skoraj povsod po Sloveniji temperatura padla pod ledišče, zato obstaja nevarnost pozebe.

Čez dan bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 9 do 13 stopinj Celzija.

Najnižje temperature, ki jih rastlina še lahko prenese, in njena odpornost proti pozebi, so odvisne od same rastline in drugih dejavnikov, so že prejšnji teden ob začetku hladnega vala pojasnili na Arsu. Stopnja fenološkega razvoja rastlin je trenutno zelo različna in odvisna od lokacije, vrste, sorte, lege in kondicije rastlin.

Kmetje so že v preteklih letih poskušali na različne načine zavarovati svoj pridelek. FOTO: Tadej Regent/Delo

Medtem ko ponekod marelice že zaključujejo cvetenje ali so že odcvetele, kot je to na primer na Vipavskem, so breskve, češnje in višnje že v polnem cvetenju. Zgodnje sorte vinske trte so v fazi nabrekanja brsta ter v stadiju volne, jablane in hruške pa večinoma v fazi brstenja in prehajanja v fazo odpiranja brsta.

Negativne temperature lahko ogrozijo vse naštete razvojne faze, še posebno, če bodo trajale več ur. Za odpirajoče in odprte cvetove je nevarno že, če se temperature spustijo pod minus dve stopinji, kakšno stopinjo več mrazu še lahko preživijo odpirajoči se cvetni brsti, za mlade plodiče pa je lahko usodna že minus ena stopinja.