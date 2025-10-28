Zaradi orkana Melissa na Jamajki najmanj trije mrtvi

Jamajko je po napovedih vremenoslovcev danes popoldne dosegla najhujša nevihta. Orkan Melissa je bil še v ponedeljek zvečer po našem času od otoške države oddaljen več kot 200 kilometrov, a je močan veter kljub temu ruval drevesa, rušil daljnovode in sprožal plazove. Oblasti so prebivalce posvarile, da najhujše šele prihaja.

Zaradi posledic neurja so umrli trije ljudje na Jamajki ter štirje na Haitiju in v Dominikanski republiki, poroča BBC.

Ameriški nacionalni center za orkane (NHC) je v ponedeljek zjutraj sporočil, da se je orkan Melissa okrepil do najvišje, pete stopnje. Po navedbah CNN gre za letošnjo najhujšo nevihto. Sunki vetra so že v ponedeljek presegli 280 kilometrov na uro, v torek pa naj bi se okrepili tudi do 290 kilometrov na uro. Na Jamajki pričakujejo več kot 100 centimetrov padavin, valovi bodo visoki okoli štiri metre.

Orkan Melissa hujši od orkana Katrina iz leta 2005 Melissa je še vedno orkan pete stopnje s hitrostjo sunkov vetra več kot 280 kilometrov na uro, kažejo podatki NHC. Kljub temu se je najnižji centralni tlak nevihte od ponedeljka zvečer zmanjšal z 909 milibarov na 901 milibar v torek zgodaj zjutraj, je za CNN povedala meteorologinja Briana Waxman. Čim nižji je tlak, tem močnejša je nevihta, zato padec nakazuje, da se lahko moč orkana v naslednjih urah še okrepi. Najnižji zračni tlak pri orkanu Katrina iz leta 2005 je bil 902 milibara, kar pomeni, da je Melissa še močnejša od neurja, ki je pred dvajsetimi leti opustošilo Louisiano in zahtevalo 1392 življenj, poroča CNN.

Oblasti so v ponedeljek evakuirale obalna območja in dele prestolnice Kingston. Tiste, ki živijo na nižje ležečih predelih, so pozvali, naj si poiščejo zavetje na varnejših krajih. Odprli so tudi 881 zavetišč po celotnem otoku. Tamkajšnji strokovnjaki predvidevajo, da bo orkan Melissa več delov Jamajke odrezal od elektrike in pitne vode, poškodovane bodo stavbe in javna infrastruktura.

Valovi na obali Kingstona. FOTO: Ricardo Makyn/AFP

Leta 1981 je Jamajko zajel orkan Gilbert. Umrlo je 49 ljudi, orkan pa je bil v primerjavi z Melisso le tretje stopnje, ko je dosegel kopno. »Nihče na Jamajki še ni doživel česa takega, kar prihaja,« je za BBC dejal meteorolog in strokovnjak za nevihte Matthew Cappucci.

Na Jamajki so evakuirali več delov otoka. Zaprli so tudi šole in letališča. FOTO: Ricardo Makyn/AFP

»Če bo orkan Melissa res dosegel kopno kot orkan pete stopnje, bo za obnovo potrebnih veliko več sredstev, kot jih ima Jamajka na voljo,« je v ponedeljek za CNN izjavil jamajški premier Andrew Holness in dodal, da bodo potrebovali mednarodno podporo. Orkani pete stopnje se sicer pojavljajo, a redko dosežejo kopno s tolikšno silo, je še dejal Cappucci.

Vremenska opozorila so izdali tudi za Kubo in jugovzhodne Bahame, kamor naj bi se orkan Melissa pomaknil v prihodnjih dneh.

Posnetki iz letala, ki mu je uspelo leteti znotraj očesa orkana, prikazujejo »osupljivo meteorološko popolnost« nevihte, pravijo tuji vremenoslovci.