Zaradi pomanjkanja krme in vode umrlo 12 govedi

Manj kot tri mesece po odkritju razpadajočih trupel goveda pod plastmi gnoja na kmetiji Špur pri Iljaševcih so veterinarji na govedorejski kmetiji v Gornji Voličini pri Mariboru odkrili nov primer zanemarjanja živali. Zaradi pomanjkanja vode in krme je umrlo ducat govedi. Nosilec kmetije je oče, za živali pa je skrbel sin.

Nepravilnosti je odkril veterinar praktik pri letnem pregledu kmetije, ki jih izvajajo veterinarske ambulante. Veterinarska ambulanta je o sumu neprimernega ravnanja z govedom v ponedeljek zjutraj obvestila inšpekcijo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Uradni veterinar je nemudoma opravil pregled kmetije ter v hlevu in njegovi okolici odkril 12 poginulih govedi. Po prvih ocenah so živali najverjetneje poginile zaradi pomanjkanja vode in hrane.