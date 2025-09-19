Zaradi posameznih kršiteljev kaznovani vsi vrtičkarji

V nadaljevanju preberite:

Mestna občina Ljubljana (MOL) je zavrnila poziv najemnikov vrtičkov na Ježici, ki so s podpisom pod peticijo nasprotovali prepovedi sajenja trajnic na občinskih vrtičkih. Še naprej vztraja, da je treba trajnice, vključno z jagodičevjem, ki na številnih vrtičkih uspevajo desetletja, za vedno odstraniti. Pobudniki peticije poudarjajo, da je jagodičje sestavni del vsakega slovenskega vrta. Kaj o rigoroznem ukrepu pravi vrtičkarska avtoriteta Miša Pušenjak?