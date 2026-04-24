Komisija odlaša, ljudje umirajo: osem odstotkov smrti zaradi nevarnih kemikalij

Motilci hormonskega sistema v otroških dudah in pleničkah, »večne« kemikalije iz skupine PFAS v vodoodpornih oblačilih, rakotvorne snovi v pokrovčkih šmink. To je le nekaj primerov škodljivih kemikalij v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Evropska komisija je leta 2022 obljubila, da bo uporabo najbolj škodljivih omejila ali prepovedala. Štiri leta pozneje se ni premaknilo skoraj nič. Posledica nezakonitega zavlačevanja: okoli 100.000 ton najnevarnejših kemikalij na leto konča v okolju, pitni vodi in prehranski verigi ter povzroča znatno število novih primerov alergij, raka, neplodnosti, bolezni in smrti – tako ljudi kot živali, kaže poročilo, ki ga objavljamo prvi v Sloveniji.

Okoli osem odstotkov vseh smrti je mogoče pripisati nevarnim kemikalijam, ugotavlja Evropska okoljska agencija. Poleg tega sta hitra rast proizvodnje kemikalij v zadnjih desetletjih in posledično onesnaževanje okolja, zlasti s plastiko, presegla varne planetarne meje za kemično onesnaževanje, menijo nekateri znanstveniki. To bi lahko ogrozilo ključne procese na Zemlji, od katerih je odvisno naše preživetje.