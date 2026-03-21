Zavajajoče navedbe o porabi mesa in živinoreji

Publikacija o trajnostni oskrbi s hrano v Sloveniji, ki je bila konec januarja umaknjena s spletne strani okoljske agencije (Arso), je bila pred kratkim znova objavljena v enaki obliki kot pred umikom, toda s pripisom, da sledi dodatna raziskava. Vzrok za umik naj bi bile zavajajoče navedbe o porabi mesa in prispevku živinoreje k toplogrednim izpustom.

Publikacija, ki jo je naročil Arso, pripravili pa so jo strokovnjaki s Kmetijskega inštituta in Arsa, je bila predstavljena 11. decembra lani, poldrugi mesec zatem pa umaknjena. Na ministrstvu za podnebje so zapisali, da niso zahtevali umika, za Dnevnik pa so pred tem pojasnili, da ker publikacije predhodno niso dobili v usklajevanje, so prosili, da se uskladi s pristojnima resorjema – njihovim in kmetijskim.