Zeleni branik Evrope pred skrajno desnico

Zaupanje volivcev nameravajo povrniti s povezovanjem podnebnega boja z bojem za socialno pravičnost.

Zgodovinsko najboljši rezultat Evropske zelene stranke na volitvah v evropski parlament leta 2019, ki je utrdil pot zelenemu dogovoru, se zdi oddaljen spomin. Na lanskih volitvah je stranka po nizu porazov v več državah izgubila vpliv v evropskem parlamentu na račun krepitve konservativcev in skrajne desnice. Zeleni prehod se je prebarval v vojaško zeleno. A na 40. kongresu Evropske zelene stranke v Lizboni minuli konec tedna je bilo čutiti, da so si po porazu opomogli. Napovedujejo vrnitev med vodilne politične sile v EU. Njihov načrt za povrnitev zaupanja volivcev: povezovanje podnebnega boja z bojem za socialno pravičnost. In rešitev evropskega projekta pred skrajno desnico. »Ljudje po vsej Evropi trpijo zaradi stanovanjske krize, visokih življenjskih stroškov in energetske revščine. ...