Zeleni prehod branijo pred udarom skrajnih sil

Evropska zelena stranka je v svoj predvolilni manifest pred junijskimi evropskimi volitvami zapisala, da se bo borila proti inflaciji, podnebnim katastrofam in neofašizmu. Pokazati želijo, da so zavezniki navadnih državljanov ter malih kmetov, in ne nasprotniki, kakor jih slikajo konservativne sile. V Sloveniji računajo na preboj s stranko Vesna.

Evropski zeleni se bodo zavzemali za sklad za zeleni prehod, težak en odstotek BDP Evropske unije, namenjen pa bi bil financiranju zelene infrastrukture in zelenih industrij po vsej Evropi. Za preprečitev energetske revščine pa želijo vpeljati energijsko garancijo.