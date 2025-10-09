Zeleni prehod v Sloveniji je prepočasen

Kakovost vode in zraka se je v zadnjih letih izboljšala, črna točka ostaja promet, ugotavlja poročilo Evropske okoljske agencije.

V Evropi je bil dosežen znaten napredek pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in onesnaževanju zraka, a splošno stanje okolja ni dobro. Nadaljujejo se degradacija, čezmerno izkoriščanje narave in zmanjševanje biotske raznovrstnosti, ugotavlja Evropska agencija za okolje (EEA). Za Slovenijo opaža napredek, a opozarja na povečanje izpustov v prometu. Kakovost vode in zraka v Sloveniji se je v zadnjih letih izboljšala, opazni so pozitivni trendi pri revitalizaciji degradiranih območij, intenzivnost kmetijstva je zmerna, delež območij Natura 2000 (37,5 odstotka) in gozdnatost (59 ...