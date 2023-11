Zeleno ni nujno požarno varno, včasih je celo nevarno

V nadaljevanju preberite:

Zelene fasade ublažijo učinke toplotnih otokov v mestih, zato so čedalje bolj priljubljene, njihov vpliv na požarno varnost stavb pa še ni raziskan. Podobno je z baterijami, ki nas spremljajo že povsod, socialna omrežja pa so polna videov o vžigih električnih skirojev in podobnega. Vedno več je tudi sončnih elektrarn, s katerimi gasilci po svetu še ne znajo prav ravnati.

Na simpoziju mednarodne Zveze inženirjev požarne varnosti (SFPE) v Ljubljani tri dni obravnavajo inženirske rešitve za požarno varnost in trajnostno načrtovanje stavb.