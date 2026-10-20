Žerjavi vse pogosteje preletavajo Slovenijo, kdaj bodo pri nas gnezdili?

Zadnje dni lahko na nebu znova slišimo zvoke gru gru, ki oznanjajo, da se prve jate žerjavov vračajo z gnezdišč na severu Evrope na prezimovališča v južni Evropi in severni Afriki. Našo državo vsako leto prečka več jat, v katerih je v povprečju tudi več ptic, kar kaže, da se stanje vrste v Evropi izboljšuje. Letos so prvič opazili žerjava, ki je pri nas preživel poletje.

Pri trenutnih preletih gre za zdaj še za prve, nerodne in obotavljive korake, a lahko pričakujemo, da bo jat počasi več, zlasti po frontah in ob prvi ohladitvi, je začetek jesenske selitve opisal Dejan Bordjan iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic (Dopps), ki je tudi avtor poročila o opazovanju žerjavov na območju Slovenije v sezoni 2025/26.