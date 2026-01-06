Zima je pokazala zobe – v mraziščih tudi minus 20 stopinj Celzija

Tudi v prihodnjih dneh se obeta pravo zimsko vreme. Za danes vremenoslovci napovedujejo, da bo ponekod občasno še rahlo snežilo. Bo precej mrzlo, v notranjosti države bodo do četrtka temperature v večjem delu tudi čez dan ostajale pod ničlo. Na Primorskem bo danes popoldne in v sredo pihala močna burja.–

Burja na Primorskem se bo popoldne okrepila. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo na izpostavljenih legah v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Zato so za jugozahod države za danes od 12. ure do srede do 18. ure izdali oranžno opozorilo.

Kot so napovedali, bo danes v notranjosti občasno rahlo snežilo, najmanj verjetne padavine bodo v zahodni in severni Sloveniji. Bo pa precej mrzlo. Po napovedi naj bi danes zjutraj najnižje temperature znašale od -7 do -1 stopinje Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli dve stopinji. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do -1, na Primorskem pa od 2 do 5 stopinj.

Meteorolog Andrej Velkavrh je v ponedeljek pojasnil, da kaže, da bodo v teh dneh v notranjosti države v večjem delu temperature ostajale pod ničlo tudi čez dan. Najnižje bodo v četrtek zjutraj. V mraziščih se bodo lahko temperature spustile tudi pod -10 stopinj, po nižinah v notranjosti pa verjetno pod -10 stopinj ne bo šlo. Nato naj bi se temperature nekoliko zvišale.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da mraz lahko škodljivo vpliva na zdravje zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Svetujejo, da se zadržujemo v zaprtih prostorih, ko so temperature izredno nizke in če piha veter, zunaj pa čim krajši čas. Doma pa poskrbimo za varno ogrevanje in zračenje prostorov, saj lahko mraz zaradi neustreznega ogrevanja vpliva tudi na več zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

Na NIJZ poudarjajo, da mraz pomeni dodatno obremenitev za srce. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na NIJZ poudarjajo, da mraz pomeni dodatno obremenitev za srce in lahko povzroči poslabšanje astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni. Ljudem, ki imajo kronično srčno obolenje, povišan krvni tlak, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen, priporočajo, da se izogibajo telesnim naporom. Če pa morajo opravljati telesno aktivnost, naj se toplo oblečejo in delo izvajajo počasi.

Med tistimi, ki jih lahko mraz najbolj prizadene, so poleg njih tudi starejši, nosečnice in otroci. V mrazu med drugim odsvetujejo nošenje majhnih otrok daljši čas v nahrbtniku oz. nosilki, prav tako poudarjajo, da se otrok in drugih oseb, ki ne morejo ustrezno poskrbeti zase, nikoli ne pusti v parkiranem avtomobilu.

Previdno na cestah

Ponekod po državi še rahlo sneži, novozapadli sneg pa po doslej znanih podatkih ne povzroča večjih težav. Medtem zaradi burje na Primorskem veljajo omejitve v prometu. Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro, napoveduje Arso. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino je zaradi burje promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto-Ajdovščina. Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznike obveščajo, naj upoštevajo signalizacijo in omejitve, ki so postavljene ob cestišču.

Zaradi burje velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič in na hrvaški strani prehodov Petrina, Metlika in Babno Polje.

Po napovedih vremenoslovcev bo danes oblačno, rahlo sneženje se bo od juga širilo v notranjost in se ob tem nekoliko okrepilo. Najmanj padavin bo v zahodni in severni Sloveniji. Na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini bi lahko do sredinega jutra zapadlo od 10 do 20 centimetrov suhega snega, proti severu manj. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bodo zaradi vetra in suhega snega možni snežni zameti.

Mraz bo za konec tedna popustil. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Tudi mrzlo bo; dnevne temperature bodo danes tudi čez dan ostale pod lediščem, le na Primorskem bo do štiri stopinje Celzija. Padavine bodo zvečer postopno slabele in ponoči marsikje ponehale, le na vzhodu bo še rahlo snežilo. V sredo bo sprva oblačno, ponekod bo še naletaval sneg. Še naprej bo mrzlo.

»Četrtkovo jutro bo mrzlo. Ker bo velik del Slovenije prekrivala snežna odeja, bo jutranja temperatura marsikje blizu minus deset, v mraziščih tudi okoli minus 20 stopinj Celzija. Mraz bo za konec tedna popustil. Vse do petka bo temperatura v notranjosti Slovenije pod lediščem. Podobno epizodo zimskega vremena smo nazadnje imeli pred dvema letoma, okrog 20. januarja 2024,« je Arso v ponedeljek zapisal na družbenem omrežju facebook.

Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste opozarjajo, da se morajo vozniki tovornih vozil nad 7,5 tone v primeru močnega sneženja na glavnih in regionalnih cestah sami izločiti iz prometa. Vsem voznikom pa svetujejo, naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme in naj prilagodijo vožnjo voznim razmeram.