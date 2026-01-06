  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Okolje

    Zima je pokazala zobe – v mraziščih tudi minus 20 stopinj Celzija

    Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.
    Četrtkovo jutro bo mrzlo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Četrtkovo jutro bo mrzlo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    R. I., STA
    6. 1. 2026 | 07:05
    6. 1. 2026 | 07:07
    6:08
    A+A-

    Tudi v prihodnjih dneh se obeta pravo zimsko vreme. Za danes vremenoslovci napovedujejo, da bo ponekod občasno še rahlo snežilo. Bo precej mrzlo, v notranjosti države bodo do četrtka temperature v večjem delu tudi čez dan ostajale pod ničlo. Na Primorskem bo danes popoldne in v sredo pihala močna burja.–

    Burja na Primorskem se bo popoldne okrepila. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo na izpostavljenih legah v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Zato so za jugozahod države za danes od 12. ure do srede do 18. ure izdali oranžno opozorilo.

    Kot so napovedali, bo danes v notranjosti občasno rahlo snežilo, najmanj verjetne padavine bodo v zahodni in severni Sloveniji. Bo pa precej mrzlo. Po napovedi naj bi danes zjutraj najnižje temperature znašale od -7 do -1 stopinje Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli dve stopinji. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do -1, na Primorskem pa od 2 do 5 stopinj.

    Meteorolog Andrej Velkavrh je v ponedeljek pojasnil, da kaže, da bodo v teh dneh v notranjosti države v večjem delu temperature ostajale pod ničlo tudi čez dan. Najnižje bodo v četrtek zjutraj. V mraziščih se bodo lahko temperature spustile tudi pod -10 stopinj, po nižinah v notranjosti pa verjetno pod -10 stopinj ne bo šlo. Nato naj bi se temperature nekoliko zvišale.

    Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da mraz lahko škodljivo vpliva na zdravje zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Svetujejo, da se zadržujemo v zaprtih prostorih, ko so temperature izredno nizke in če piha veter, zunaj pa čim krajši čas. Doma pa poskrbimo za varno ogrevanje in zračenje prostorov, saj lahko mraz zaradi neustreznega ogrevanja vpliva tudi na več zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

    Na NIJZ poudarjajo, da mraz pomeni dodatno obremenitev za srce. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Na NIJZ poudarjajo, da mraz pomeni dodatno obremenitev za srce. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Na NIJZ poudarjajo, da mraz pomeni dodatno obremenitev za srce in lahko povzroči poslabšanje astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni. Ljudem, ki imajo kronično srčno obolenje, povišan krvni tlak, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen, priporočajo, da se izogibajo telesnim naporom. Če pa morajo opravljati telesno aktivnost, naj se toplo oblečejo in delo izvajajo počasi.

    Med tistimi, ki jih lahko mraz najbolj prizadene, so poleg njih tudi starejši, nosečnice in otroci. V mrazu med drugim odsvetujejo nošenje majhnih otrok daljši čas v nahrbtniku oz. nosilki, prav tako poudarjajo, da se otrok in drugih oseb, ki ne morejo ustrezno poskrbeti zase, nikoli ne pusti v parkiranem avtomobilu.

    Previdno na cestah

    Ponekod po državi še rahlo sneži, novozapadli sneg pa po doslej znanih podatkih ne povzroča večjih težav. Medtem zaradi burje na Primorskem veljajo omejitve v prometu. Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro, napoveduje Arso. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.

    Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino je zaradi burje promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto-Ajdovščina. Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznike obveščajo, naj upoštevajo signalizacijo in omejitve, ki so postavljene ob cestišču.

    Zaradi burje velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič in na hrvaški strani prehodov Petrina, Metlika in Babno Polje.

    Po napovedih vremenoslovcev bo danes oblačno, rahlo sneženje se bo od juga širilo v notranjost in se ob tem nekoliko okrepilo. Najmanj padavin bo v zahodni in severni Sloveniji. Na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini bi lahko do sredinega jutra zapadlo od 10 do 20 centimetrov suhega snega, proti severu manj. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bodo zaradi vetra in suhega snega možni snežni zameti.

    Mraz bo za konec tedna popustil. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Mraz bo za konec tedna popustil. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Tudi mrzlo bo; dnevne temperature bodo danes tudi čez dan ostale pod lediščem, le na Primorskem bo do štiri stopinje Celzija. Padavine bodo zvečer postopno slabele in ponoči marsikje ponehale, le na vzhodu bo še rahlo snežilo. V sredo bo sprva oblačno, ponekod bo še naletaval sneg. Še naprej bo mrzlo.

    »Četrtkovo jutro bo mrzlo. Ker bo velik del Slovenije prekrivala snežna odeja, bo jutranja temperatura marsikje blizu minus deset, v mraziščih tudi okoli minus 20 stopinj Celzija. Mraz bo za konec tedna popustil. Vse do petka bo temperatura v notranjosti Slovenije pod lediščem. Podobno epizodo zimskega vremena smo nazadnje imeli pred dvema letoma, okrog 20. januarja 2024,« je Arso v ponedeljek zapisal na družbenem omrežju facebook.

    Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste opozarjajo, da se morajo vozniki tovornih vozil nad 7,5 tone v primeru močnega sneženja na glavnih in regionalnih cestah sami izločiti iz prometa. Vsem voznikom pa svetujejo, naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme in naj prilagodijo vožnjo voznim razmeram.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Po ameriškem napadu

    Meni Venezuela, tebi Južnokitajsko morje

    Dogajanje je vse bolj podobno ustvarjanju sveta pod vladavino diktatorjev, ki so si pripravljeni razdeliti planet.
    Zorana Baković 6. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Koroška
    Koroški dom starostnikov

    Marjana Kamnik: Ne vidim razloga, da zakon o dolgotrajni oskrbi ne bi zaživel

    Res nas ni treba biti strah, kako bo za nas poskrbljeno v starosti, meni vodja slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov.
    Dejan Vodovnik 5. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Posilstvo

    Na Bavarskem dvoru izkoristil njeno opitost in jo posilil

    Predobravnavni narok: Pakistanski državljan naj bi se lotil ženske sto metrov od policijske postaje v središču mesta
    Jure Predanič 6. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hannawald se je spomnil zanimive anekdote iz dvigala s Prevcem

    Domnovi gležnji burijo duhove v skakalnih krogih. Nemški as se sprašuje, kje in kako najmlajši od bratov Prevc pridobi dodatnih 15 metrov.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vremesnegprometstanje na cestahzimske razmeremrazNIJZ

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Slovenija

    Po estetskem posegu v Turčiji umrla 44-letna Slovenka

    Smrt slovenske državljanke je potrdilo tudi ministrstvo za zunanje zadeve, natančne okoliščine in vzrok smrti pa bodo znani po obdukciji.
    6. 1. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Na domačih tleh

    Thunder z najhujšim porazom sezone proti ekipi s 13 zmagami

    Zavoljo sijajnega uvoda v sezono in izjemnega izkupička 24:1 je Oklahoma kljub porazu še vedno na prvem mestu v zahodni konferenci.
    6. 1. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Od Venezuele do Grenlandije: Trump zaostruje pritisk

    Dogodki v Venezueli imajo najhujše posledice predvsem za Kubo.
    6. 1. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Zima je pokazala zobe – v mraziščih tudi minus 20 stopinj Celzija

    Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.
    6. 1. 2026 | 07:05
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Jota z repo brez podmeta – lažja, a še vedno polnega okusa (VIDEO)

    Tradicionalna slovenska enolončnica v sodobni, lažji različici. Gosta, rahlo kisla in polnega okusa. Preverjen recept z videom.
    Jasmina Pirnar Krope 6. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Od Venezuele do Grenlandije: Trump zaostruje pritisk

    Dogodki v Venezueli imajo najhujše posledice predvsem za Kubo.
    6. 1. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Zima je pokazala zobe – v mraziščih tudi minus 20 stopinj Celzija

    Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.
    6. 1. 2026 | 07:05
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Jota z repo brez podmeta – lažja, a še vedno polnega okusa (VIDEO)

    Tradicionalna slovenska enolončnica v sodobni, lažji različici. Gosta, rahlo kisla in polnega okusa. Preverjen recept z videom.
    Jasmina Pirnar Krope 6. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo