Babno Polje z izjemno nizkimi temperaturami, tudi ob morju pod ničlo

Na Agenciji RS za okolje (Arso) so zaradi mraza za večji del države izdali oranžno opozorilo, saj bodo danes zjutraj najnižje temperature večinoma med -15 in -10 stopinj Celzija, v mraziščih tudi okoli -20 stopinj.

Po podatkih Arsa je bila zjutraj temperatura na Babnem Polju -25 stopinj Celzija, pod ničlo so se spustile tudi temperature ob morju. Zaradi nizkih temperatur na prometnoinformacijskem centru svetujejo previdnost pri vožnji in uporabo ustrezne opreme.

Oranžno opozorilo zaradi mraza, ki bo vztrajal ves dan, velja za večji del države, izjema je jugozahod, kjer pa prebivalcem na Arsu zaradi nizkih temperatur vseeno priporočajo pozornost.

Zelo nizke temperature bodo po navedbah agencije lahko vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Zato priporočajo toplo obutev ter topla in suha oblačila v več plasteh, posebej priporočajo zaščito glavo in rok. Svetujejo tudi uporabo bolj mastne kreme za obraz in izpostavljene dele telesa. Domačim živalim je v primeru mrazu treba zagotoviti zavetje, tekočo vodo in nezmrznjeno hrano.

Temperature po Sloveniji v četrtkovem jutru. FOTO: Arso

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prav tako opozarjajo, da mraz lahko škodljivo vpliva na zdravje zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Ljudem, ki imajo kronično srčno obolenje, povišan krvni tlak, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen, priporočajo, da se izogibajo telesnim naporom. Če pa morajo opravljati telesno aktivnost, naj se toplo oblečejo in delo izvajajo počasi.

Med tistimi, ki jih lahko mraz najbolj prizadene, so poleg njih tudi starejši, nosečnice in otroci. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Med tistimi, ki jih lahko mraz najbolj prizadene, so poleg njih tudi starejši, nosečnice in otroci. V mrazu med drugim odsvetujejo nošenje majhnih otrok daljši čas v nahrbtniku oz. nosilki. Starejši populaciji svetujejo, naj se ne izpostavljalo nevarnosti in hodijo ven, saj ima lahko padec v teh letih zelo težke posledice.

Zaradi sneženja v ponedeljek in torek ter zdaj nizkih temperatur bodo razmere na cestah in površinah za pešce ter kolesarje ostale zahtevne, zato na prometnoinformacijskem centru svetujejo previdnost in uporabo ustrezne opreme.

Pestro vremensko dogajanje bi lahko bilo tudi v petek, ko naj bi glede na trenutne napovedi deloma deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica.