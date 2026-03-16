    Okolje

    Zima še ni rekla zadnje, meja sneženja se bo precej spustila

    Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem okoli 7 stopinj.
    Sneženje v Ljubljani. Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen
    Sneženje v Ljubljani. Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen
    R. I.
    16. 3. 2026 | 06:22
    2:57
    A+A-

    V drugi polovici marca bo zima, kot vse kaže, spet pokazala zobe. Ponekod bi lahko snežilo.

    Danes bo sprva še sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah za kratek čas tudi megleno, napovedujejo pri Agenciji za okolje (Arso). Popoldne bo oblačnost naraščala, padavine bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije. Možna bo tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 17, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

    V prvem delu noči se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, v južni Sloveniji lahko ob močnejših padavinah še nekoliko niže. Proti jutru se bo od severozahoda začelo jasniti, zato bo jutro po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem okoli 7 stopinj.

    Jutri dopoldne bo delno jasno, več jasnine bo na zahodu. Popoldne bo vse več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo posamezne plohe. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja, ki se bo zvečer še krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 14 stopinj.

    Napoved za sosednje pokrajine

    Danes bo oblačnost od severa naraščala, so sporočili z Arsa. Padavine z ohladitvijo bodo najprej zajele kraje severno od nas, popoldne pa se bodo pomikale proti jugu. Najmanj jih bo v krajih zahodno od nas. Zapihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu zvečer burja.

    Meja sneženja se bo spuščala. FOTO: Leon Vidic
    Meja sneženja se bo spuščala. FOTO: Leon Vidic

    Jutri se bo delno razjasnilo, zjutraj lahko v notranjosti Hrvaške še rahlo dežuje. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe, ki jih bo več v krajih vzhodno od nas. Hladneje bo. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu zmerna, pod Velebitom tudi močna burja.

    Kakšni so obeti za prihodnje dni?

    V sredo bo sprva precej oblačno, možne bodo rahle padavine. Popoldne se bo postopno jasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

    V četrtek bo pretežno jasno, veter bo nekoliko oslabel.

