Živalim podelitev posebnega statusa v pravnem redu?

Odbor tudi o prenovi etažne lastnine



Predlog novele stvarnopravnega zakonika, ki ga je predstavila Katičeva, izboljšuje urejanje etažne lastnine. Med poglavitnimi rešitvami so prenova etažne lastnine in etažni lastnini podobnih položajev ter prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. V primeru izvrševanja služnosti v javno korist predlog odpravlja časovno omejitev, ki velja za neprave stvarne služnosti. Takšna služnost se tako po predlogu lahko ustanovi tudi za nedoločen čas.

Odbor DZ za pravosodje je včeraj pripravil dopolnjeni predlog novele stvarnopravnega zakonika, ki ga je v zakonodajni postopek vložila vlada. Predlog je podprlo sedem poslancev, proti pa je bil eden.Predlog prinaša novost, po kateri so živali opredeljene kot živa bitja in ne več kot stvari. Na ministrstvu za pravosodje so sicer želeli živali opredeliti kot čuteča živa bitja, a v vladi za to ni bilo posluha. Pač pa so opredelitev živali kot čutečih živih bitij v dopolnilo zapisali poslanci LMŠ, SD, SAB, DeSUS in Levice. Če bo to dopolnilo sprejeto, se bodo v prihodnje spremenili tudi nekateri drugi zakoni, denimo zakona o izvršbi in zavarovanju in o dedovanju, je še pred glasovanjem o dopolnilu napovedala ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle,Predlagatelji dopolnila se zavzemajo, da se živalim podeli poseben status in pravni položaj v pravnem redu, tako da se jasno opredeli, da živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja, zmožna čustvovanja in trpljenja, je v imenu predlagateljev dopolnila dejalaiz SD.V SDS po besedahne bodo nasprotovali dopolnilu, ker je družba v zadnjih letih že ozavestila, da so živali čuteča bitja. Bolje pa bi bilo, da bi to opredelili v zakonu o zaščiti živali, ne pa v obravnavanem zakoniku, je menil.Poslanec SMCpa je v razpravi posvaril pred nekaterimi možnimi tveganji, ki izhajajo iz predloga. Vendar so predstavniki ministrstva zagotovili, da so predlagane rešitve v dobrobit državljanov in upnikov.