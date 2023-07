Zmanjšanje porabe pesticidov ne bo ogrozilo prehranske varnosti

V nadaljevanju preberite:

Za polovico manjša poraba pesticidov v EU do leta 2030, ki jo predvideva predlog uredbe o trajnostni uporabi pesticidov, ne bo ogrozila prehranske varnosti, je v ponovni presoji zakonodajnega predloga ugotovila evropska komisija. V skupini Zelenih/Evropska svobodna zveza (ESS) so na podlagi novega poročila pozvali k pospešitvi pri sprejemanju uredbe, desni politični tabor ter interesne skupine (velikih) kmetov in proizvajalcev pesticidov pa so do poročila kritični.