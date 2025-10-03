Zmanjšanje uživanja mesa bi preprečilo 15 milijonov prezgodnjih smrti

V nadaljevanju preberite:

S spremembo prehranjevanja v smeri uživanja več rastlinske in manj živalske hrane bi preprečili 15 milijonov prezgodnjih smrti na leto, kar je skoraj tretjina vseh prezgodnjih smrti. Hkrati bi s preobrazbo prehranskih sistemov zmanjšali toplogredne izpuste za več kot polovico v primerjavi z današnjimi ukrepi za zmanjševanje izpustov, je poudarjeno v danes objavljenem poročilu, ki predstavlja najbolj temeljito oceno prehranskih sistemov do zdaj. Pred objavo je bilo že prvo poročilo tarča usklajenega napada skupin, povezanih z industrijsko govedorejo.

Poročilo komisije EAT-Lancet (o zdravih, trajnostnih in pravičnih prehranskih sistemih) je nadgradnja prvega poročila iz leta 2019, ki je oblikovalo priporočila za podnebju prijaznejše prehranjevanje (planetary health diet) in velja za eno najvplivnejših znanstvenih študij. Posodobljeno poročilo prinaša še trdnejše dokaze o koristih takšnega prehranjevanja za zdravje ljudi in planeta. Ima pa tudi novo poglavje, ki izpostavlja pomen pravičnih prehranskih sistemov.

Preberite, kakšna so priporočila za bolj zdravo, trajnostno in pravično prehranjevanje ter o usklajenih napadih mesne industrije prek spletnih vplivnežev, ki širijo dezinformacije.