Znanstveniki morda odkrili »zdravilo« proti staranju

Diapavze, kot je znanstveno poimenovanje upočasnitve življenjskih procesov organizma, so sicer sposobne številne vrste. Zanjo je značilna zmanjšana hitrost presnove, pri organizmu pa lahko povzroča otrplost oziroma duševno otopelost. Deli se na poletno in zimsko, poznamo pa tudi več različnih faz diapavze, ki se pojavljajo v fazah razvoja. Lahko v obliki bube, ličinke ali jajčeca, pojavi pa se lahko tudi pri odraslem osebku. Z drugimi besedami to pomeni, da diapavza organizmom omogoča prekinitev razvoja ali rojstva, dokler se njegovi življenjski pogoji ne izboljšajo.

Med diapavzo so organizmi aktivni

Rezultati raziskave torej kažejo, da zarodki ne čakajo pasivno na boljše okoljske razmere, saj njihove celice usklajujejo odzive med diapavzo, ki zarodke v tem času obvarujejo. Fotografija je simbolična. FOTO: Basf

Podobna funkcija tudi pri človeških ribicah

Človeške ribice so najbolj dolgožive dvoživke, saj lahko dočakajo več kot sto let, pri tem pa kažejo le malo znakov staranja. FOTO: Valter Leban