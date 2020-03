Znižane spodbude za električne avtomobile

Vsako leto je najmanj 60 odstotkov več vlog za spodbudo. FOTO: Blaž Samec/Delo

Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna vozila za občane in pravne osebe Eko sklada prinašata dve večji spremembi. Spodbudo za električne osebne avtomobile so znižali s 7500 evrov na 6000 evrov, ukinili pa so spodbudo za priključne hibride.»Razlog za to je naraščanje obsega spodbud za ta ukrep v zadnjih letih, saj je število spodbujenih vozil vsako leto večje za med 60 in 80 odstotkov. Da se zagotovi kontinuiteta spodbud in se pozivi ne bi zapirali sredi leta, je treba spodbude znižati. Višina spodbude za ostale kategorije na obeh javnih pozivih ostaja nespremenjena,« pravijo na Eko skladu.Novost pri javnem pozivu za pravne osebe pa je, da gre za kombiniran poziv, ki vključuje možnost hkratne pridobitve kredita in subvencije. »Ta sprememba bo poenostavila in skrajšala čas obdelave vlog predvsem pa izpolnjevanje vlog, saj z eno vlogo vlagatelj prejme dva finančna instrumenta, kredit in nepovratna sredstva, hkrati,« pojasnjujejo na Eko skladu.Obrestna mera za kredit znaša trimesečni Euribor plus 1,3 odstotka. Najnižji znesek odobrenega kredita je 25.000 evrov. V novem javnem pozivu za pravne osebe je dodano še določilo, da vozilo ne sme biti kupljeno od poslovno ali zasebno povezane osebe, ter da v primeru, ko višina stroška nakupa vozila znatno presega tržno objavljeno ceno, Eko sklad kot strošek nakupa vozil upošteva tržno ceno.Informacije o javnem pozivu so na voljo na številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu