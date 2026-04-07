Žrtev vojn poleg ljudi tudi okolje, kar vodi v nove vojne

Tradicionalno je vojna obravnavana zlasti v kontekstu njenega vpliva na prizadeto prebivalstvo ter njihov politični in ekonomski sistem v ožjem smislu. Pozabljamo pa na vpliv vojn na okolje, čeprav so ti učinki lahko še hujši in trajnejši, ne nazadnje uničeno okolje pogosto povzroči nove konflikte med različnimi skupinami ali obsežne migracije.

Več organizacij si prizadeva za obravnavo ekocida kot mednarodnega kaznivega dejanja, podobno velja za genocid ali vojne zločine. Pojem ekocida je bil prvič uporabljen med vojno v Vietnamu, kjer je ameriška vojska za odkrivanje sovražnika uporabila mutagen herbicid agent orange za uničenje več kot treh milijonov hektarov gozdnatih površin.

To ni le porušilo lokalne biotske pestrosti, temveč je prispevalo tudi k eroziji tal in izgubi habitatov za azijske slone, tigre in številne druge vrste. Takšna izguba ima dolgoročne posledice za shranjevanje ogljika in uravnavanje podnebja v regiji. Za primerjavo: Slovenija ima 1,18 milijona hektarov gozda, ki pokriva 58 odstotkov površine države in ga kot ponor ogljika uporablja za znižanje obveznosti za odpravo izpustov.