Zveza ekoloških gibanj zahteva blokado masovnega odstrela medvedov

Odločbo z dovoljenjem za odvzem 230 rjavih medvedov iz narave so danes močno obsodili v Zvezi ekoloških gibanj Slovenije, kjer zahtevajo dosledno upoštevanje zakonodaje o zaščiti medveda in volka kot zavarovanih vrst živali ter blokado »vsakršnega masovnega odstrela«. »Po naših podatkih gre za že tretjino vse populacije,« so opozorili.

V zvezi so v današnjem pismu, ki so ga naslovili na vlado, ministrstvi za naravne vire in prostor ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dva pristojna inšpektorata ter medije, ponovili stališče več slovenskih nevladnih organizacij, da »odločitev pomeni kršitev slovenske in evropske zakonodaje na področju ohranjanja narave«.

Kot so pojasnili, so od ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana pričakovali, da se bo o izrednem odstrelu najmanj posvetoval s člani sveta za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. »To pravkar ustanovljeno telo naj bi nudilo strokovno pomoč ministru pri pripravi boljših rešitev za vse, tudi živali z rdečega seznama mednarodne zaščite,« so spomnili.

Ministrstvo naj vključi neodvisne strokovnjake in nevladne organizacije

Pri tem so ponovili zahtevo, da ministrstvo za naravne vire in prostor v ta organ nemudoma vključi neodvisne strokovnjake in nevladne organizacije, »ki jim je za zavarovane divje živali v resnici mar«, pričakujejo pa tudi temeljito posvetovanje o odstrelu.

»Medved, volk in ris so strogo zavarovane vrste, še zdaleč pa niso izčrpani vsi ukrepi za zavarovanje domačih živali in za uveljavitev izjeme za odstrel medveda, kot jih zahteva habitatna direktiva,« so prepričani v zvezi ekoloških gibanj.

V tej luči so spomnili na brezplačna državna sredstva za varovanje živali na paši in na sistem odškodnin.

FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

Opozorili na krivolov medveda in volka

»Strokovne študije jasno dokazujejo, da odstrel medvedov in volkov zmanjša in destabilizira trope, ki posledično težje uplenijo divjad v naravi,« so zapisali. Opozorili so tudi na krivolov medveda in volka, pri tem pa apelirali na organe pregona, »da temu naredijo konec«.

Skrbi jih tudi malomarnost »nekaj rejcev«, ki da svojih živali na paši ne zavarujejo z zaščitnimi sredstvi, kot bi bilo treba. Prav zato pristojno inšpekcijo pozivajo, »da nemudoma preveri situacijo pri lastnikih in ukrepa«.

Zahtevajo še takojšnje sprejetje novega pravilnika o organizacijskih oziroma tehničnih zahtevah za varovanje domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri in prenehanje izplačevanja odškodnin ter kaznovanje tistih, ki ukrepov ne izvajajo.

Brežan je v četrtek pojasnil, da je namen odločbe preprečitev resne škode ter zagotavljanja zdravja in varstva ljudi. Populacijo rjavega medveda v Sloveniji želijo v prihodnjih letih zmanjšati na 800. Lani spomladi je bilo po oceni strokovnjakov v Sloveniji okoli 1100 rjavih medvedov.