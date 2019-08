FOTO:120 metrov knjig in jabolčnega zavitka

FOTO: Mateja Kotnik

FOTO: Mateja Kotnik

Ravne na Koroškem - Prebivalci in obiskovalci Raven na Koroškem se od jutra družijo na ulicah ob 120 metrov dolgem jabolčnem zavitku in prav tako dolgi knjižni poti.Jabolčni zavitek so tretje leto zapored pripravili v Koroškem medgeneracijskem centru. "V projekt je vključenih okoli sedemdeset sodelujočih. Med njimi tudi stanovalci Koroškega doma starostnikov v Slovenj Gradcu," je povedala Marjana Kamnik, strokovna vodja medgeneracijskega centra in vodja doma starostnikov v Slovenj Gradcu.S pripravo na peko so začeli včeraj ob osmih zjutraj in zaključili ob sedmih zvečer. Jabolčni zavitek so pekli tako v Slovenj Gradcu kot na Ravnah. Zanj so potrebovali 170 kilogramov jabolk, 90 kilogramov skute, 60 jajc, 60 kilogramov moke, kilogram cimeta, tri in pol kilograma drobtin, 5 kilogramov sladkorja, pet litrov ruma in okoli šest kilogramov rozin.Jabolčni zavitek so razgrnili na lepo pogrnjene mize, ki so se vile od vhoda v medgeneracijski center na Partizanski ulici do kulturnega centra, kjer so odprli t. i. kulturno plažo. Ob jabolčnem zavitku so knjižničarke Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika pripravile 120-metrsko knjižno pot. Akcijo so poimenovale Zamenjajva knjigo. Obiskovalci bodo lahko ves dan v verigo prinašali in odnašali knjige ali pa le posedeli ob njih in jih prelistali.V središču je živahno tudi zaradi Avguštinovega sejma, popoldne pa bodo center zasedli še gostinci s Koroško kuhino.