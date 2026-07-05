148 gasilcev in štiri letala v boju z ognjem na Krasu

Gasilci so požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu ponoči pogasili, danes izvajajo še sanacijska dela. Pogorelo je okoli 20 hektarjev pretežno travnate površine, na območju požarišča pa so našli tudi dve topovski granati iz prve svetovne vojne, ki so ju prevzeli pirotehniki. Vzrok požara še ni znan, so sporočili koprski policisti.

Ponoči je pri gašenju ognja sodelovalo 148 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev ob pomoči občinskega štaba civilne zaščite Komen, je v sporočilu zapisal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk.

Požar večjih razsežnosti je izbruhnil v soboto popoldne. Kot je sinoči povedal vodja intervencije v Brestovici pri Komnu Blaž Rogelja, je ogenj zajel okoli 20 hektarjev površin v občinah Komen in Miren-Kostanjevica.

Iz Policijske uprave Koper so danes sporočili, so gasilci požar omejili okoli 19. ure. Na terenu so bili gasilci iz Kraške gasilske zveze, Gasilske zveze Goriške in Nova Gorica-Šempeter, Zavoda za gasilno reševalno službo Sežana in poklicne Gasilske enote Nova Gorica.

Uspešno gašenje iz zraka

Aktivirano je bilo tudi poveljniško vozilo Gasilske zveze Slovenije za podporo pri vodenju intervencije, na pomoč pa si jim priskočila tudi vsa štiri letala državne enote za gašenje iz zraka.

»Z gašenjem so začela ob 17. uri, skupaj pa so odvrgla 38 odmetov. Prišla so nam zelo prav, ker je teren težko dostopen in poraščen z nizkim rastjem,« je povedal Rogelja.

Na območju požarišča so po navedbah koprske policijske uprave našli tudi dve topovski granati italijanske izdelave iz prve svetovne vojne, ki so ju prevzeli pirotehniki. Vzroka požara še niso ugotovili, so zapisali.

Policijska uprava Koper je bila sicer okoli 13. ure obveščena o še enem manjšem požaru pri Brestovici pri Komnu. Ugotovili so, da je v času razglašene požarne ogroženosti eden izmed domačinov zakuril vejevje, ogenj pa se je razširil na bližnji travnik. Policisti so mu izdali plačilni nalog. Med to intervencijo so gasilci nekaj sto metrov stran v smeri proti Komnu in Kostanjevici na Krasu opazili večji požar.

Včeraj popoldne je manjši požar izbruhnil tudi v Brnetičih nad Koprom, ki so ga uspešno pogasili še isti dan. Po besedah vodje intervencije Aleša Glavine je zagorela 0,35 hektarja velika površina na več lokacijah. Gasilo je 25 gasilcev z 10 vozili. Ker so požar dobro pogasili, požarne straže niso vzpostavili, je še povedal.