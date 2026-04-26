Najstnik trčil v traktor, napihal je več kot dva promila

Škofjeloški policisti so danes malo po polnoči obravnavali prometno nesrečo na območju občine Gorenja vas - Poljane, v kateri je po doslej zbranih podatkih 18-letnik brez vozniškega izpita z neregistriranim mopedom trčil v neregistriran traktor pred njim. Policisti so mu namerili 1,10 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar je več kot dva promila.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so lahko telesno poškodovanega 18-letnika, ki je uporabljal motoristično čelado, z reševalnim vozilom prepeljali v ljubljanski klinični center. Voznik traktorja je kraj nesreče še pred prihodom policistov zapustil.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče in vodijo postopek za prometne kršitve zoper oba udeleženca.

Traktor se je prevrnil na bok

Podobno nesrečo so škofjeloški policisti obravnavali tudi v soboto pozno popoldne na cesti Škofja Loka-Gorenja vas. 20-letni voznik začetnik je z avtomobilom trčil v traktorski priključek, ki ga je voznik traktorja vozil pred njim. Traktor se je po trčenju prevrnil na bok.

Vozniku avtomobila so policisti namerili 0,27 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

V prometni nesreči so bili lahko telesno poškodovani voznik avtomobila in njegov sopotnik ter voznik traktorja. Na kraju jim je pomoč nudilo zdravstveno osebje. Policisti za voznika avtomobila vodijo prekrškovni postopek. Na kraju so bili tudi gasilci.