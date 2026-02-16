  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    19. februar je prelomni dan za volitve v državni zbor, tudi za volivce

    19. februar je eden ključnih datumov za letošnje parlamentarne volitve, tako za volivce kot za politične stranke in organizatorje kampanj.
    Volitve bodo 22. marca.
    Volitve bodo 22. marca.
    R. I.
    16. 2. 2026 | 07:13
    16. 2. 2026 | 07:31
    3:36
    Volitve v državni zbor bodo potekale 22. marca, razpisane pa so bile z odlokom, ki ga je 6. januarja letos sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Istega dne je akte za izvedbo volitev sprejela tudi državna volilna komisija, volilna opravila pa so se začela 12. januarja. Med vsemi roki, ki jih določa volilni koledar, je 19. februar eden najpomembnejših.

    Mladi politiko razumejo bolje kot srednja generacija

    Ta dan je namreč skrajni rok za volivce s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini. Če želijo glasovati na diplomatsko-konzularnem predstavništvu ali po pošti iz tujine, morajo najpozneje do 19. februarja oddati vlogo prek portala eUprava in o tem obvestiti državno volilno komisijo. Če rok zamudijo, glasovanja iz tujine ne bodo mogli uveljaviti.

    Pomembno je razlikovati med zdomci in izseljenci. Izseljenci, ki imajo stalno prebivališče v tujini, so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik in jim za glasovanje po pošti ni treba oddajati posebne vloge. Nasprotno pa morajo volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo le začasno odsotni, svojo namero izrecno prijaviti, kot rečeno najpozneje do 19. februarja 2026.

    »Domorodcev« na tiktoku se ne da nagovarjati s klasično predvolilno kampanjo

    Ta datum pa ni pomemben le za volivce. 19. februar 2026 je tudi rok za vložitev list kandidatov za volitve v državni zbor. Do tega dne morajo politične stranke in predlagatelji kandidatov pri pristojnih volilnih komisijah oddati popolne kandidatne liste. Po izteku roka se kandidatne liste pregledajo in potrdijo, s čimer postane jasno, kdo vse se bo potegoval za poslanske mandate.

    Hkrati 19. februar pomeni začetek uradne predvolilne kampanje. S tem dnem začnejo veljati pravila o financiranju kampanje, omejitvah oglaševanja in poročanju o stroških, kot jih določa zakonodaja. Politični akterji od tega dne naprej formalno nagovarjajo volivce v okviru uradne kampanje, ki traja do volilnega molka.

    V tujini bo sicer 22. marca odprtih 29 volišč na veleposlaništvih in generalnih konzulatih Republike Slovenije, volivci pa bodo lahko glasovali tudi po pošti. Prav zato je pravočasna oddaja vlog do 19. februarja ključna za organizacijo glasovanja zunaj države.

    Na volitvah v državni zbor 24. aprila 2022 je po uradnih podatkih državne volilne komisije iz tujine glasovalo skupaj 14.593 volilnih upravičencev. V to številko so vključeni vsi glasovi, oddani po pošti iz tujine, in glasovi, oddani na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije po svetu.

    Od teh je bilo približno 9.454 glasovnic prejetih po pošti iz tujine, okoli 5.139 pa so jih volivci oddali osebno na veleposlaništvih in generalnih konzulatih. Na volitvah v državni zbor leta 2014 pa je iz tujine skupaj glasovalo 7.842 volilcev.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Lokalno  |  Gorenjska
    Prenova

    Kaj se dogaja z mestno tržnico v Kranju? Koliko denarja je šlo za nakup?

    Kolikšen del notranjih prostorov bo namenjen tržnični prodaji in kako bo organizirano delovanje tržnice, vključno z odpiralnim časom?
    Pija Kapitanovič 16. 2. 2026 | 09:31
    Novice  |  Slovenija
    Anketa TV Slovenija

    V parlament bi se uvrstili dve novi stranki, največja podpora SDS

    Na vrhu lestvice priljubljenosti ostaja predsednica države Nataša Pirc Musar.
    16. 2. 2026 | 09:22
