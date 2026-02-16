19. februar je prelomni dan za volitve v državni zbor, tudi za volivce

Volitve v državni zbor bodo potekale 22. marca, razpisane pa so bile z odlokom, ki ga je 6. januarja letos sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Istega dne je akte za izvedbo volitev sprejela tudi državna volilna komisija, volilna opravila pa so se začela 12. januarja. Med vsemi roki, ki jih določa volilni koledar, je 19. februar eden najpomembnejših.

Ta dan je namreč skrajni rok za volivce s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini. Če želijo glasovati na diplomatsko-konzularnem predstavništvu ali po pošti iz tujine, morajo najpozneje do 19. februarja oddati vlogo prek portala eUprava in o tem obvestiti državno volilno komisijo. Če rok zamudijo, glasovanja iz tujine ne bodo mogli uveljaviti.

Pomembno je razlikovati med zdomci in izseljenci. Izseljenci, ki imajo stalno prebivališče v tujini, so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik in jim za glasovanje po pošti ni treba oddajati posebne vloge. Nasprotno pa morajo volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo le začasno odsotni, svojo namero izrecno prijaviti, kot rečeno najpozneje do 19. februarja 2026.

Ta datum pa ni pomemben le za volivce. 19. februar 2026 je tudi rok za vložitev list kandidatov za volitve v državni zbor. Do tega dne morajo politične stranke in predlagatelji kandidatov pri pristojnih volilnih komisijah oddati popolne kandidatne liste. Po izteku roka se kandidatne liste pregledajo in potrdijo, s čimer postane jasno, kdo vse se bo potegoval za poslanske mandate.

Hkrati 19. februar pomeni začetek uradne predvolilne kampanje. S tem dnem začnejo veljati pravila o financiranju kampanje, omejitvah oglaševanja in poročanju o stroških, kot jih določa zakonodaja. Politični akterji od tega dne naprej formalno nagovarjajo volivce v okviru uradne kampanje, ki traja do volilnega molka.

V tujini bo sicer 22. marca odprtih 29 volišč na veleposlaništvih in generalnih konzulatih Republike Slovenije, volivci pa bodo lahko glasovali tudi po pošti. Prav zato je pravočasna oddaja vlog do 19. februarja ključna za organizacijo glasovanja zunaj države.