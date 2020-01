2. januar praznik le v redkih državah po Evropi

Po sredinem praznovanju novega leta je v Sloveniji tudi današnji 2. januar praznik in dela prost dan. Kot takega ga sicer poznajo v le redkih državah po Evropi. Letošnje prestopno leto bo postreglo tudi z manj dela prostimi dnevi kot minulo. Lani smo imeli zaradi praznikov 12 dela prostih dni, letos jih bo sedem.



Kot podaljšek novoletnega praznovanja je 2. januar praznik v redkih državah po Evropi: v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem. V večini evropskih držav je delovni dan, so pa prebivalci v številnih državah za razliko od Slovenije prosti 6. januarja, na dan svetih treh kraljev.



Več delovnih dni zaradi koledarske razporeditve praznikov pa bo spodbudno vplivalo na BDP. Po ocenah statistikov je prispevek dodatnega dneva k rasti BDP 0,1 odstotne točke, čeprav natančne številke za več dodatnih dni ne morejo dati.



Letos bodo za razliko od minulega leta ob koncu tedna Prešernov dan 8. februar, podaljšani praznik dela 2. maj, Marijino vnebovzetje 15. avgust, dan reformacije 31. oktober, dan spomina na mrtve 1. november ter dan samostojnosti in enotnosti 26. december. Po drugi strani pa bo za razliko od lani med tednom dan upora proti okupatorju 27. april.



Tudi ob upoštevanju zadnjih podatkov, ki vključujejo krepko gospodarsko rast minulih let, ocena vpliva enega dodatnega delovnega dne ostaja 0,1 odstotne točke. Za toliko bi se torej v povprečju dodatno povečal BDP v primeru enega dodatnega delovnega dne. To sicer velja ob predpostavki nespremenjenih ostalih pogojev, ne glede na to, kje v letu se ta dan nahaja in za kateri dan v tednu gre.