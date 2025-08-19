Veliko slovenskih otrok pornografijo videlo že pred 11. letom

Anketa U-Report o pornografskih vsebinah, v kateri je sodelovalo več kot 100 mladih iz vse Slovenije, je pokazala, da se mnogi s pornografijo prvič srečajo v otroških letih, še preden končajo osnovno šolo. U-Report je globalna Unicefova platforma, pri nas deluje pod okriljem Unicefa Slovenija, ki otrokom in mladim U-reporterjem omogoča, da izrazijo svoje mnenje in prispevajo k spremembam v družbi.

Rezultati ankete o pornografskih vsebinah kažejo, da so mladi pogosto izpostavljeni pornografiji, še preden imajo prave informacije in orodja, da bi jo kritično razumeli. Naključna izpostavljenost in pomanjkanje pogovorov pomenita, da številni ostajajo sami s svojimi vprašanji in dilemami.

Petina anketiranih je pornografijo prvič videla že pred dopolnjenim 11. letom, 27 odstotkov pa pri 12 ali 13 letih. Le 17 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da še nikoli niso prišli v stik s pornografijo.

Najpogosteje je bil prvi stik s pornografijo nenameren. Okoli 30 odstotkov anketiranih je na pornografske vsebine naletelo po naključju, na primer prek oglasa, spletne povezave ali na televiziji. Četrtina jih je do pornografije prišla prek prijateljev, 11 odstotkov pa je takih, ki so jo poiskali sami. Manjši delež jo je prvič videl na družbenih omrežjih. Skrb vzbuja podatek, da je kar štiri odstotke otrok in mladih prvi stik doživelo prek odrasle osebe, kar lahko nakazuje na spolno zlorabo.

Čeprav kar 83 odstotkov anketiranih meni, da znajo ločiti med romantičnimi, erotičnimi in pornografskimi vsebinami, anketa razkriva, da vpliv pornografije na dojemanje spolnosti ni zanemarljiv. Skoraj tretjina sodelujočih v anketi pravi, da ima gledanje močan vpliv, 32 odstotkov pa, da vpliv ni močan. Petina jih poroča, da vpliva ne zaznavajo.

Rezultati kažejo potrebo po ustvarjanju okolja, kjer se lahko otroci in mladi brez sramu pogovarjajo o temah, ki jih zanimajo, pri čemer jih je treba opremiti z znanjem, kako se zaščititi pred spletnimi tveganji, kot je deljenje intimnih vsebin.

Pri tem je pomembna tudi vloga šole. V šolski kurikulum bi morali vključiti ozaveščanje o spletni varnosti in kritičnem razumevanju tem, ki se dotikajo spolnosti, in sicer tako, da bi jasno pokazali razliko med fikcijo in resničnostjo ter obravnavali vpliv na odnose, spolnost, soglasje in telesno podobo.

Ob tem Unicef Slovenija ponovno opozarja na vire pomoči, kot so Unicefove varne točke, TOM telefon na številki 116 111, spletna stran safe.si in Spletno oko, ki sprejema prijave spletnih zlorab na naslovu info@spletno-oko.si.