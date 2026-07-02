200 evrov kazni za poležavanja na Bledu: lani izdali 17 kazni

Čeprav zasedenje v senci, poležavanje in kopanje na varovanem delu obale Blejskega jezera še vedno grozi 200 evrov globe, občinski redarji letos niso izdali še nobene. Na občini poudarjajo, da dajejo prednost opozorilom in obiskovalce usmerjajo na za to urejene površine, med drugim na novo urejeno območje za počitek pod Stražo.

Na območju med Grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice občinski redarji pojasnjujejo, da njihovo delo temelji predvsem na preventivi. Obiskovalce najprej opozorijo na pravila in jih preusmerijo na prostore, namenjene počitku in kopanju. Šele če opozorilo ne zaleže, izrečejo 200 evrov globe. »Občinski redarji globe izdajo v skrajnem primeru, ko samo opozorilo ne zadostuje,« so zapisali.

Letos tako še niso izdali nobene globe, medtem ko so jih v celotni lanski turistični sezoni zaradi tovrstnih kršitev izdali 17, so povedali za Delo.

Del obale, na katerem je zaradi varovanja prostora in ohranjanja urejenosti gibanje obiskovalcev usmerjeno na urejene poti. del obale po zaključku poletne sezone. FOTO: Bled

Kdo so kršitelji?

Na občini pojasnjujejo, da so letos zaradi velikega obiska uredili tudi nove prostore za počitek pod Stražo, kjer so v senci dreves postavili ležalnike, uredili pa so tudi prostor za počitek psov. Namen ureditve je obiskovalcem ponuditi alternativo poležavanju na občutljivem obrežju jezera.

Kršitelji so po navedbah občine večinoma tuji obiskovalci, ki pogosto ne poznajo lokalnih pravil. Zato na Bledu poleg redarskega nadzora veliko pozornosti namenjajo informiranju turistov z opozorilnimi tablami, informacijskimi točkami in projektom »Vprašaj me, sem domačin«.

Prepoved poležavanja in kopanja na tem delu obale ostaja predvsem zaradi varovanja občutljivega naravnega okolja. Na občini opozarjajo, da šest kilometrov dolga obala Blejskega jezera težko prinese množičen obisk. Posledice so erozija brežin, teptanje vegetacije in nastajanje golih površin, ki se obnavljajo zelo počasi.

Dodajajo, da se stanje z uvedenimi ukrepi izboljšuje, vendar je v juliju in avgustu, ko je obisk največji, še vedno potrebno vsakodnevno preventivno usmerjanje obiskovalcev. Redarji bodo vse do septembra med 12. in 20. uro prisotni na najbolj obiskanih javnih površinah ter obiskovalce usmerjali na urejena kopališča v Mali in Veliki Zaki ter na Grajsko kopališče.