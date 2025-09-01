  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Vesoljski poskus v Izoli: Tri tedne bodo ležali z glavo navzdol

    Gre za simulacijo breztežnosti v vesolju, ki je tudi odličen model za proučevanje posledic gibalne neaktivnosti zlasti pri starejših in bolnih.
    Tri tedne bodo ležali z glavo navzdol. Foto Zrs Koper
    Tri tedne bodo ležali z glavo navzdol. Foto Zrs Koper
    P. M.
    1. 9. 2025 | 16:41
    1. 9. 2025 | 16:58
    5:34
    V Splošni bolnišnici Izola (SBI) se v tem tednu začenja mednarodna znanstvena študija Bed Rest, ki poteka pod strokovnim vodstvom raziskovalcev Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) v sodelovanju z Italijansko vesoljsko agencijo (ASI) in številnimi raziskovalci italijanskih univerz in raziskovalnih inštitutov. Agencija je na osnovi javnega mednarodnega projektnega razpisa izbrala ZRS Koper v partnerstvu z izolsko bolnišnico kot izvajalca zahtevne raziskovalne naloge.

    Študija Bed Rest je izjemna priložnost za razumevanje vpliva dolgotrajne telesne neaktivnosti, in sicer ležanja – zlasti v položaju z glavo nagnjeno navzdol (za 6 stopinj) – na človeški organizem. Gre za simulacijo breztežnosti v vesolju, ki je hkrati tudi odličen model za proučevanje posledic gibalne neaktivnosti, danes žal pogosto prisotne pri splošni populaciji, še posebej pri starejših ljudeh ali bolnikih.

    Dr. Rado Pišot: Tudi tokrat bomo storili vse, da bo raziskava potekala uspešno in na najvišji kakovostni ravni. FOTO: Jože Suhadolnik
    Dr. Rado Pišot: Tudi tokrat bomo storili vse, da bo raziskava potekala uspešno in na najvišji kakovostni ravni. FOTO: Jože Suhadolnik

    Kot je povedal direktor ZRS Koper prof. dr. Rado Pišot, jim je Italijanska vesoljska agencija zaupala pomemben projekt: »Na podlagi izkušenj, pridobljenih z uspešno izvedenimi preteklimi študijami Bed Rest, bomo tudi tokrat storili vse, da bo raziskava potekala uspešno in na najvišji kakovostni ravni.«

    21 testirancev in 90 raziskovalcev

    V raziskavo je vključenih 21 zdravih mladih odraslih oseb (11 moških in 10 žensk), ki bodo 21 dni neprekinjeno ležali v postelji z naklonom 6°, medtem ko bo več kot 90 raziskovalcev iz različnih mednarodnih znanstvenih skupin, spremljalo številne fiziološke odzive tako na funkcionalni kot na celični ravni. V raziskavi bo sodeloval tudi mlad moški, ki bo nosil posebno vesoljsko obleko z integriranim sistemom za elektromišično stimulacijo in pasivno kompresijo na eni nogi. Obleka bo  v zaključeni študiji testirana še v paraboličnih letih preden bo uporabljena za polet v vesolje, predvidoma v začetku naslednjega leta, še sporočajo iz Kopra.

    Študija Bed Rest je izjemna priložnost za razumevanje vpliva dolgotrajne telesne neaktivnosti na organizem. Foto Zrs Koper
    Študija Bed Rest je izjemna priložnost za razumevanje vpliva dolgotrajne telesne neaktivnosti na organizem. Foto Zrs Koper

    Vsi udeleženci in udeleženke so nastanjeni v posebnem oddelku Splošne bolnišnice Izola ter imajo 24-urni zdravstveni nadzor, individualno prilagojeno prehrano, ustrezno nego, možnost za pasivno razgibavanje ter obiske. Pred ležanjem, med njim in po njem potekajo različne meritve, odvzemi krvi in mišične biopsije. Sodelujoči zagotavljajo, da bodo vsi postopki izvedeni »z največjo mero strokovnosti, sterilnosti in ob upoštevanju etičnih standardov«, kot jih določa Nacionalna komisija za medicinsko etiko, ki je študijo odobrila. Za varnost udeležencev in udeleženk bo skrbelo usposobljeno zdravstveno in raziskovalno osebje. Celoten protokol je zasnovan po najvišjih znanstvenih in varnostnih standardih.

    Za potrebe rehabilitacijske in preventivne medicine

    Študija Bed Rest je izjemno dragocena za razvoj prihodnjih vesoljskih misij ter napredek rehabilitacijske in preventivne medicine. Projekt predstavlja tudi edinstveno priložnost za mlade, da s svojim telesom prispevajo k znanosti in razvoju zdravstva, ob tem pa do potankosti spoznajo delovanje svojega organizma. Za njihov izjemen prispevek k raziskavi je zagotovljeno tudi povračilo stroškov in nadomestilo za odsotnost. Kot že vsa leta doslej – to je namreč že osma študija, v kateri sodelujejo raziskovalci ZRS Koper – so tudi tokrat vse aktivnosti izvedene s spoštovanjem posameznika in posameznic, njihovega zdravja, udobja in prostovoljne udeležbe, zagotavljajo in napovedujejo, da bodo prostovoljce in prostovoljke informirali o poteku študije, varnostnih ukrepih in pravicah.

    Moški in ženske se prilagajamo različno

    Serena Perilli, vodja Oddelka za orbitalne in suborbitalne polete človeka v vesolje ter eksperimentiranje pri ASI, je komentirala: »Ležanje v postelji (bed-rest) predstavlja enega izmed najnaprednejših zemeljskih modelov za simulacijo učinkov vesoljskega okolja na človeško telo. Program science for bed-rest je zelo kompleksen in ambiciozen ter uporablja pristop integrirane fiziologije za opazovanje, kako se človeški organizem prilagaja na pogoje simulirane mikrogravitacije.«

    Dodala je še, da je cilj dvojen: poglobiti razumevanje sprememb, s katerimi se človeško telo sooča v vesolju ter ovrednotiti in razviti učinkovite protiukrepe za zaščito zdravja in dobrega počutja astronavtov med dolgotrajnimi misijami, kot so tiste na Mars. »Vendar pa pričakujemo pomembne rezultate ne le za vesoljske polete, temveč tudi za zdravje na Zemlji – zlasti na področjih staranja, dolgotrajne neaktivnosti in rehabilitacije,« je poudarila.

    Program science for bed-rest si prizadeva raziskati medosebne in spolne razlike v fizioloških odzivih na simulirano mikrogravitacijo. »Moški in ženske se na ekstremne pogoje prilagajajo različno – tako fizično kot psihološko –, vendar so raziskave na tem področju še vedno omejene. V luči prihodnjih dolgoročnih misij je nujno, da poglobimo razumevanje teh razlik,« poudarja Francesca Ferranti, raziskovalka Enote za polete človeka v vesolje in eksperimentiranje pri ASI.

