27 novih primerov okužbe in brez nove smrtne žrtve

V Hrastniku se virus še širi

Aktualno dogajanje glede širjenja novega koronavirusa doma in po svetu spremljamo: TUKAJ.

V sredo so potrdili 27 novih okužb s koronavirusom, je na twitterju sporočila Vlada RS, testirali pa so 935 oseb. Koronavirus med okuženimi včeraj ni zahteval smrtne žrtve. Hospitaliziranih je 24 oseb, dve potrebujeta zdravljene na intenzivni negi.V Domu starejših Hrastnik so v sredo potrdili okužbo z novim koronavirusom pri še devetih oskrbovancih in dveh zaposlenih, je za STA povedal direktor doma. V domu je trenutno okuženih 29 oskrbovancev in deset zaposlenih. Na vprašanje, ali bodo tudi danes okužene oskrbovance prepeljali na zdravljenje v bolnišnico, je Kopušar odgovoril, da se o tem še pogovarjajo z ministrstvom za zdravje. V šempetrsko bolnišnico so ta teden prepeljali devet oskrbovancev iz hrastniška doma starejših, eden oskrbovanec s težjimi simptomi okužbe pa je na zdravljenju v mariborskem kliničnem centru.Strokovna direktorica šempetrske bolnišniceje v sredo za STA povedala, da bo devet stanovalcev iz hrastniškega doma starejših pri njih predvidoma do konca tedna, potem se bodo lahko vrnili nazaj v dom. V celotnem negovalnem oddelku za covid-19 imajo 14 postelj, vendar so na oddelku trenutno le starejši stanovalci doma iz Hrastnika. Obolele prebivalce doma so v bolnišnico prepeljali zaradi omejenih kapacitet rdeče cone znotraj hrastniškega doma.Poleg žarišča v domu je bilo povečano število okužb zaznano tudi v stanovanjskem naselju Novi log, zato občina skupaj z upravniki večstanovanjskih stavb na tem področju ponovno uvaja razkuževanje skupnih prostorov.Na občini navajajo, da so vseskozi v stiku z zdravstveno inšpekcijo, ki je na terenu že dvakrat preverjala upoštevanje karantenskih odločb. V prihodnjih dneh se bodo inšpekcijski pregledi nadaljevali, preverjalo se bo vse izdane odločbe vsem, ki so ali okuženi ali pa so prišli iz držav z rdečega seznama.