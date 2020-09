FOTO:2758 testov in 108 novih okužb

Dnevno dogajanje spremljamo: TUKAJ

Nov dan, nova, visoka številka novookuženih s koronavirusom. V Sloveniji so pristojni namreč včeraj potrdili 108 novih primerov okužb, to pa je tudi nov rekord. Sploh prvič smo v Sloveniji potrdili več kot sto okužb na dan. Večje število odkritih okužb je sicer povezano tudi z večjim številom testiranih oseb. V četrtek so namreč opravili 2758 testiranj.Ob 11. uri se predvidoma začne novinarska konferenca, na kateri bosta sodelovala vladni govorecin predstojnik Centra za nalezljive bolezni v Nijz. Prenos lahko v živo spremljate na naši spletni strani:Kacin je najprej povedal, da se razmere slabšajo. Tak zalogaj je ogromen zalogaj za epidemiološko službo, je dodal, ko je potrdil število novo okuženih. Brez reorganizacije Nijz tako veliko število testov ne bi bilo mogoče, je še povedal. Šolski sistem deluje in bo deloval še naprej, vendar bo tudi Slovenija morala sprejeti dodatne ukrepe, če se bodo razmere še slabšale.Število primerov se viša po vsej Evropi, je dejal tudi Fafangel. Včeraj je bilo največ potrjenih primerov okužb tudi v Sloveniji, vendar je bilo tudi največ testov. V Sloveniji je 3500 okuženih. Evropa se bliža številu 60 okuženih na 100.000 prebivalcev, kar je podobno kot aprila, vendar je bila takrat Evropa zaprta, zdaj pa je vse odprto.Največ primerov je zdaj med mladimi, starostna piramida pa se premika navzgor. Večina okužb se širi znotraj države, zato so najbolj smiselni ukrepi samozaščite. Štiri odstotke okuženih je med testiranimi, kar je dobro, je ocenil Fafangel. Zmogljivosti testiranja so zelo pomembne. Če dostopnost testov skrajšajo na dan, se epidemija ne širi več. Nijz se je reorganiziral, center za epidemiologijo je vzpostavil klicni center s 15 študenti, lahko naredijo več testov. To ne gre v nedogled, je opozoril Fafangel.Drugi del je higiena, fizična distanca, maska, aplikacija. Nič od tega ne bi bilo nujnega, če ne bi bilo epidemije. Fafangel se je dotaknil tudi zapleta s cepivom in opozoril, da je to dokaz, da se išče varno cepivo.Karantena bo v Sloveniji enotna, za vse enaka, desetdnevna. To je nekoliko povišano tveganje, v 10 dneh zboli večina, več časa se bolezen razvija pri sedmih odstotkih ljudi, to je oseba na dan. Desetdnevna karantena je še vedno zagotovljena.