FOTO:29 tisočakov za hlod gorskega javorja 

Po evropskih predpisih les oreha, pa tudi platane in oreškarja, ki jih na dražbi ni, potrebujejejo rastlinski potni list. Ta zagotavlja, da na njem ni bolezni tisočerih rakov. FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Lanski posek

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je bilo lani v slovenskih gozdovih posekanih za 5,3 milijona kubičnih metrov lesa, od tega 3,3 milijona kubičnih metrov iglavcev in 2 milijona kubičnih metrov listavcev. Med vrstami poseka prevladuje posek iz sanitarnih vzrokov.

Izobraževanje za gozdarje

Cene

Povprečna cena za kubični meter lesa je na letošnji licitaciji znašala 265 evrov, najvišja dosežena cena pa je 14.414 evrov za kubični meter in jo je tako kot prejšnja leta dosegel gorski javor.

Slovenj Gradec – Organizatorji 14. dražbe najboljše slovenske hlodovine si manejo roke; padli so vsi možni rekordi (število hlodov, kubatura lesa, število kupcev, število ponudb, število lastnikov), predvsem pa bode v oči cenovni. Kupec iz Nemčije je hlod gorskega javorja iz snežniških gozdov kupil za 29.161,52 evrov, kupec iz Italije pa je prav tako za hlod gorskega javorja, ki je zrastel na zahodnem Pohorju, odštel le 31,92 evrov manj, to je 29.129,60 evra.Oba sta izjemno lepa gorska javorja rebraša, ki jim pravijo slovenska ebenovina. Lastnik gorskega javorja, ki je na dražbi dosegel drugo mesto je domačin Srečko Bricman. Drevo je zrastlo na zahodnem Pohorju na nadmorski višini 850 metrov. »Že dolgo smo vedeli, da je izjemno. V težko težko dostopnem grabnu so ga pustili rasti moji predniki. Še več takih dreves raste v njegovi bližini,« je povedal.Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije: »Gorski javor, ki je že vrsto let najbolj iskana vrsta pri kupcih, predstavlja štiri odstotke slovenske lesne zaloge. Tako kot so priljubljeni pri kupcih, so priljubljeni tudi pri divjadi. V naših gozdovih so kakovostni javorji ogroženi zaradi poškodb po rastlinojedi parkljasti divjadi.«Kupci - vseh je bilo triinštirideset (dvajset slovenskih, en hrvaški, devet avstrijskih, pet nemških, sedem italijanskih in en madžarski) so izbirali med 6.620 hlodi, za katere je 865 lastnikov poskušalo iztržiti kar najvišje cene. Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline pravi, da je kupcev še več, saj je celjska furnirnica Merkscha oddala enotno ponudbo za osem italijanskih kupcev in enega kupca iz Švice.Najdražje hlode so pokupili kupci iz Nemčije in Italije. Razrezani v furnir bodo končali v razkošnih jahtah in armaturnih ploščah dragih avtomobilov. Največ lesa tudi letos v kontejnerejih odplulo na Kitajsko. Kupec je podjetje Kitajski gozdovi, ki se uvršča med 500 največjih podjetij na svetu. Pod svojim okriljem imajo okoli tisoč žagarskih obratov, največ pa povprašujejo po hrastu, iz katerega izdelujejo talne obloge. Les so pokupili s pomočjo slovenskega posrednika, za vsak primer pa so že decembra na Koroško poslali tudi svojega človeka.»Licitacija ni samo prodaja hlodov. Pomembno je, da se lahko na teh primerih vsi skupaj učimo, kaj je kvaliteten les,« je povedal Jože Jeromel. Izjemno drevo mora po njegovih besedah v gozdu prepoznati tudi lastnik, da ne bodo najkvalitetnejši javorji končali kot drva v pečeh ali pa jih bodo lastniki prodali le za nekaj sto evrov.Zaradi pripomb nekaterih tujih kupcev glede krojenja hlodov bo organizator dražbe v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije kmalu pripravil strokovno izobraževanje za gozdarje v furnirnici Merkscha v Celju.