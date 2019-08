2TDK je razveljavil razpis za gradnjo mostu čez Glinščico

Družba 2TDK je po neuradnih informacijah televizije POP TV razveljavila razpis za izbor izvajalca objektov za prečkanje doline Glinščice pri gradnji drugega železniškega tira Koper-Divača. Razlog naj bi bil, da referenca najcenejšega ponudnika ni bila ustrezna, ostali dve ponudbi pa naj bi krepko presegali ocenjeno vrednost.

Na razpis so prispele tri ponudbe. Najcenejši je bil konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel (nekaj manj kot osem milijonov evrov), ponudbi sta oddala še Kolektor CGP skupaj z družbama Riko in Pomgrad (13,5 milijona evrov) ter podjetje Godina (14,3 milijona evrov).



Družba 2TKD je za izvajalca izbrala najugodnejšega ponudnika, nato pa je svojo odločitev, ker »faza pregleda in ocenjevanja ponudb ni bila ustrezno opravljena«, razveljavila in znova pregledala ponudbe.



Razpisna komisija se je odločila razpis razveljaviti, neuradne informacije navaja POP TV, in sicer ker naj referenca najcenejšega ponudnika ne bi bila pravilna oz. celo ponarejena, ostali dve ponudbi pa sta krepko presegali ocenjeno vrednost.



Aleksander Schara iz družbe Markomark Nival je za POP TV zatrdil, da je referenca, ki so jo podali, prava. Nadzorni organ je sproti spremljal in z vpisom v gradbeni dnevnik potrjeval že izvedena dela. Na podlagi že izvedenih del pa je potem župan občine Pesnica potrdil referenco v dimenziji, ki je zapisana v dokumentaciji, je povedal.



V 2TKD včeraj informacij glede razpisa niso dajali, odziv so napovedali za danes.