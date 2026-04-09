31-letnik z audijem po avtocesti 216 kilometrov na uro

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila audi hrvaških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 216 kilometrov na uro in tako prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 86 kilometrov na uro.

31-letnemu državljanu Hrvaške so zaradi kršitve izrekli globo. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se z globo 1200 evrov kaznuje voznik, ki prekorači dovoljeno hitrost na avtocesti za več kot 60 kilometrov na uro. Vozniku motornega vozila policisti izrečejo tudi devet kazenskih točk.