Delež tistih, ki bi našo državo znova izbrali za naložbeno lokacijo, se je v enem letu zmanjšal z 80 na 59 odstotkov.
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Vsako šesto podjetje razmišlja o selitvi regionalnega sedeža ali dela dejavnosti v drugo državo regije. Najpogosteje omenjajo Hrvaško. (Fotografija je simbolična) FOTO: Jure Eržen/Delo
Slovenija postaja vse manj privlačna za tuje vlagatelje. Med podjetji, povezanimi z Nemčijo, se je delež tistih, ki bi našo državo znova izbrali za naložbeno lokacijo, v enem letu zmanjšal z 80 na 59 odstotkov. Skoraj tretjina jih razmišlja o selitvi znotraj jadranske regije. Visoki stroški dela, davčna obremenitev in nepredvidljiva gospodarska politika so med glavnimi razlogi za nezadovoljstvo. Kaj o tem menijo tuje gospodarske zbornice in ali v interventnem zakonu vidijo odgovor na težave?
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