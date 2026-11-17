Slovenija postaja vse manj privlačna za tuje vlagatelje. Med podjetji, povezanimi z Nemčijo, se je delež tistih, ki bi našo državo znova izbrali za naložbeno lokacijo, v enem letu zmanjšal z 80 na 59 odstotkov. Skoraj tretjina jih razmišlja o selitvi znotraj jadranske regije. Visoki stroški dela, davčna obremenitev in nepredvidljiva gospodarska politika so med glavnimi razlogi za nezadovoljstvo. Kaj o tem menijo tuje gospodarske zbornice in ali v interventnem zakonu vidijo odgovor na težave? AmCham: Razvojna kapica je naložba v prihodnost V AmCham Slovenija podpirajo rešitve, ki razbremenjujejo delo, spodbujajo razvoj in omogočajo, da podjetja ter posamezniki svoj potencial uresničujejo v Sloveniji. Uvedbo razvojne kapice zagovarjajo že več kot desetletje, saj jo razumejo kot pomemben ...