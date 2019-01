FOTO:32 potapljačev v Krki odprlo potapljaško sezono

V Novem mestu so potapljačev, ki se potapljajo v mrzlo Krko, že vajeni. Foto Simona Fajfar

”Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto bo ob letošnji 45. obletnivci delovanja pripravil različne dogodke,” pravi Aleš Blatnik. Foto Simona Fajfar

Priprave za potop. Foto Simona Fajfar

Vedno razpoloženi za potapljanje

Otvoritve potapljaše sezone se udeležijo potapljači iz vse Slovenije in tudi iz Hrvaške. Foto Simona Fajfar

Letos se je otvoritve potapljaške sezone udeležilo več kot 100 potapljačev. Foto Simona Fajfar

Prvi skok. Foto Simona Fajfar

Letos 45. obletnica delovanja

Na mesto potopa jih je odpeljal splav. Foto Simona Fajfar

Novo mesto – Pri letošnjih petih stopinjah Celzija, kolikor jih je imela reka Krka, so potapljači iz vse Slovenije in Hrvaške pod okriljem Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto, ki letos praznuje 45 let delovanja, izpeljali tradicionalno otvoritev potapljaške sezone. Zbralo se je več kot sto potapljačev, od tega se jih je 32 tudi potopilo v mrzlo Krko.Primerjava potopa pred 25 leti in danes skorajda ni možna, pravi Aleš Blatnik: »Prvi potop je bil organiziran na nivoju kluba, bilo je na Otočcu in bilo je veliko snega. Ne da pa se primerjati tudi opreme, ki se je v teh več kot dveh desetletjih spremenila do te mere, da danes potapljači kljub nizkim temperaturam mraza ne čutijo. Včasih pa je bilo tako, da jih je zeblo tudi poleti v večjih globinah.«Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto, ki ima okoli 60 članov, na tradicionalno otvoritev potapljaške sezone povabi potapljače iz vse Slovenije in tudi iz Hrvaške, kjer že vrst let sodelujejo s potapljaškim klubom iz Karlovca. Ti se v Novo mesto vračajo že vrsto let, pravi Bojan Dimitrijevski: »Ni nam težko priti, ker smo vedno razpoloženi za potapljanje.«To pa je danes veljalo za vseh 32 potapljačev, ki so se najprej vkrcali na splav, ki jih je odpeljal pod most, kjer so skočili v Krko. Vodo, ki je imela pet stopinj Celzija. Vendar pa je bil dan kot naročen za potapljanje, je razložil Aleš Blatnik, saj je bilo sonce in je bila tudi vidljivost v reki nadpovprečna.Toda tradicionalni potop ni v prvi vrsti namenjen raziskovanju reke Krke, ampak druženju potapljačev, ki v Novo mesto prihajajo tudi ob drugih priložnostih, kot je septembrska ekološka akcija čiščenja Krkinega korita, pri kateri sodelujejo njihovi potapljaški prijatelji ter kolegi z vseh koncev Slovenije in Hrvaške.Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto sodeluje pri različnih projektih, ki so povezani z reko Krko, ekologijo ter s promocijskimi dogodki, v sklopu kluba pa deluje tudi podvodna reševalna služba. »Na srečo v vseh 45 letih delovanja novomeški potapljači nismo imeli nesreče,« pravi Aleš Blatnik, ki poudari, da je njihova dejavnost usmerjena k varnosti in sožitju z naravo. Inštruktorji potapljanja in drugi izkušeni potapljači pa skrbijo za stalno izobraževanje in izpopolnjevanje klubskih članov.»Imamo srečo, da ima naš klub prostore na Župančičevem sprehajališču, tik ob Krki, tako da imamo pet metrov do vode. Zato Krko zelo dobro poznamo in se velikokrat potapljamo v njej,« pravi Aleš Blatnik. Reka Krka pa je tudi tista reka, ki zna s svojo raznolikostjo živalskega in rastlinskega sveta presenetiti, pravi sogovornik: »Tudi na Jadranu srečaš območja v vodi, kjer je manj življenja kot v Krki. A ker je vidljivost v Krki velikokrat majhna, večino potapljačev vleče na morje.« Prve potope so letos oziroma 1. januarja že opravili v Krki pri Mršeči vasi, prejšnji konec tedna pa so se nekateri novomeški potapljači potapljali v Fiesi.