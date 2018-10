33 dni, ki so Slovence vpisali na evropski politični zemljevid

Potem ko je bil 6. oktobra 1918 v Zagrebu ustanovljen Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov, katerega predsednik je postal Slovenec dr. Anton Korošec, je že konec meseca, 29. oktobra, v Ljubljani (na fotografiji) potekala velika ljudska manifestacija z razglasitvijo neodvisnosti Države SHS. Udeležilo naj bi se je kar 60.000 ljudi. Dva dni pozneje je bila ustanovljena prva slovenska vlada; sestavljalo jo je dvanajst poverjeništev in trinajsti član kot njen predsednik. Vladi, ki jo je vodil Josip Pogačnik, je uspelo v kratkem, v komaj 33 dneh njene popolne suverenosti vzpostaviti politično, upravno in vojaško oblast na temelju stanja, ki ga je ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.