35 let slovenske politike: Ključni prelom se je zgodil leta 2012

Ob 35. obletnici slovenske države je profesor politologije dr. Marko Hočevar spisal zajetno politično-ekonomsko študijo z naslovom Od nacionalnega do kompradorskega kapitalizma: političnoekonomski projekti v Sloveniji med letoma 1991 in 2018. Za Delo je orisal 35-letno politično-ekonomsko zgodovino Slovenije, ki jo je prehodila niti ne več tako mlada država v tem obdobju.

Slovenska politično-ekonomska zgodba se je po osamosvojitvi dolgo vrtela okoli iste ambicije: vstopa v Evropsko unijo, uvajanja kapitalizma in oblikovanja domačega kapitalističnega razreda. V prvih letih je imela pri tem osrednjo vlogo LDS, ob podpori delavstva pa je prevladovala ideja, da se državno premoženje ne razproda tujcem.

Prelom je prišel z vstopom v EU, ko je poceni zadolževanje odprlo vrata menedžerskim odkupom, hkrati pa sprožilo nove politične spopade. Kot poudari sogovornik: »Ključni prelom se zgodi leta 2012,« ko se dokončno zamenja logika nacionalnega interesa in se odpre obdobje razprodaje podjetij in bank tujemu kapitalu.

Po krizi, sanaciji bank in valu privatizacij se je slovenski model znašel v novi negotovosti: stara ideja domačega lastništva se je izpela, nova razvojna vizija pa ni zares nastala. Od leta 2022 so se nekatere privatizacijske težnje sicer ustavile, a ostaja odprto vprašanje, ali se z novimi institucionalnimi potezami pripravlja nov val prodaje premoženja, ki je še ostalo v državni lasti.