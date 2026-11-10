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    Slovenija

    5. Festival podjetništva na Brdu: prihodnost slovenskega gospodarstva

    Festivala se udeležuje 500 podjetnikov, ki iščejo rešitve, kako izboljšati prihodnost slovenskega gospodarstva.
    Poteka 5. festival podjetništva. FOTO: Marko Delbello Ocepek
    Galerija
    Poteka 5. festival podjetništva. FOTO: Marko Delbello Ocepek
    R. I.
    10. 11. 2026 | 15:04
    2:22
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    Na Brdu pri Kranju se odvija 5. Festival podjetništva, ki se ga udeležuje 500 podjetnikov in drugih gostov, so sporočili iz SBC. Iščejo odgovore na ključna vprašanja o prihodnosti slovenskega gospodarstva, spodbujanju investicij, prebojnih priložnostih umetne inteligence, izzivih vodenja ter prenosu podjetij in odgovornosti na naslednje generacije.

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    Kdo bo nova zvezda slovenskega gospodarstva?

    Njihova ambicija je, da bi se čim več razvojnih ekip oblikovalo doma in da mladi v Sloveniji vidijo prihodnost. Predvsem se jim zdi pomembno, da se vzpostavi podjetja, ki lahko rastejo, država pa bi morala biti sposobna pomagati človeku, kadar sam ne zmore.

    Ukrepi iz razvojnega zakona so prve lastovke na poti do pomladi

    Predsednik SBC dr. Marko Bitenc je razvojni zakon, o katerem bodo volivke in volivci odločali na referendumu, podprl, ker si želi, da se več razvojnih ekip oblikuje doma, da mladi tu vidijo prihodnost in da več ljudi od svojega dela živi bolje.

    Osrednji gost festivala Andrej Šircelj je spregovoril o davkih. Pravi, da koalicija ne bo zviševala davkov, temveč jih bo, v skladu s koalicijsko pogodbo, zniževala, kjer je to nujno potrebno. Izpostavll je dohodnino in davek od dohodkov pravnih oseb.

    Iskali so odgovore na ključna vprašanja o prihodnosti slovenskega gospodarstva. FOTO: Marko Delbello Ocepek
    Iskali so odgovore na ključna vprašanja o prihodnosti slovenskega gospodarstva. FOTO: Marko Delbello Ocepek

    Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak pa je na dogodku izpostavil, kako resne so razmere v slovenskem gospodarstvu. Govori se o rekordnih dobičkih, ki pa so v resnici skoncentrirani na nekatere dejavnosti, predvsem proizvodnjo energije v državni lasti in nekatere super uspešne podjetniške zgodbe, ki delujejo v nišah.

    Pri razvojni kapici ne gre za inženirje in menedžerje, je prepričan. Gre za odločevalce. Narod pa po njegovem mnenju ne more biti suveren, če sam na svoji zemlji ne sprejema odločitev o svoji usodi.

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    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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