5 korakov za miren nakup šolskih potrebščin

Začetek pouka je pogosto večji stres za starše

Koraki do manj stresnega začetka šolskega leta

Zdaj je čas, da starši mirno začnete priprave na začetek pouka in spremenjeni urnik. Drugače vas lahko konec avgusta začne preganjati čas – in z njim nepotreben stres.Tudi če šolarji in dijaki praviloma naj ne bi marali šole, se začetka novega šolskega leta vsaj potihoma večinoma veselijo. Po dveh mesecih se bodo srečali s svojimi prijatelji in spoznali nove, pa še vsak začetek s seboj prinese prijetno neučakanost in pričakovanje. Po drugi strani je lahko za starše to obdobje precej bolj stresno – znova je treba definirati družinski urnik, še prej pa nakupiti vse šolske potrebščine. Če se načrtovanja, priprave in nakupovanja lotite dovolj zgodaj, bo vse potekalo mirnejše in manj stresno.Dobro načrtovanje je ključ do uspeha – tudi v primeru nakupa šolskih potrebščin. Načrtovanje vam da občutek obvladljivosti naloge, omogoči lažje prepoznavanje morebitnih težav in vas usmeri k ciljem. Seznam nujnih opravil si tudi zapišite, da lahko opravljene naloge sproti črtate in tako dobite večji občutek nadzora nad situacijo. Vsaki nalogi določite tudi »izvajalca« – šolarji in dijaki naj vam pri pripravah na novo šolsko leto vsekakor pomagajo.Torej: pripravite seznam, nanj vključite naslednje točke in se lotite projekta »nazaj v šolo«!Veste, kaj vse morate kupiti? Nikar ne kupujte na pamet, saj se boste tako zagotovo na nakupovanje prisiljeni podati večkrat. Dobro preglejte seznam šolskih potrebščin, ki vam ga je priskrbela šola, in določite,morate nakupiti (recimo: 3 zvezki A4 brez črt, 2 zvezka A5 karo ipd., kalkulator, radirka, risalni blok, copate ipd.). Nareditevsega, kar otrok za šolo nujno potrebuje.Lotite se natančnega pregleda potrebščin, ki jih že imate doma. Pri iskanju in razvrščanju potrebščin naj vam šolar pridno pomaga. Skupaj določita, katere so še uporabne in katere je treba dokupiti.S šolarjem skupaj, da dobi občutek, kaj mu je všeč in česa si želi. Tako se lahko odloči, kaj bi želel, in nakup v trgovini bo hitrejši in lažji. Seveda ni treba upoštevati vseh otrokovih želja, vseeno pa ima vsak svoje. Potrebščine, ki so šolarju všeč, bo raje in več uporabljal tako v šoli kot doma – pa naj gre za šolske torbe, zvezke ali pripomočke za ustvarjanje.Kako pravilno izbrati šolsko torbo? Je eden najpomembnejših šolskih predmetov – je otrokov vsakdanji sopotnik na poti v šolo, v razredu in na poti domov. Zato je pomembno, da mu je všeč in jo bo vsak dan z veseljem nosil. Vzorec naj torej le izbere sam, vi pa poglejte še, ali ima torba:• čvrsto, oblazinjeno in zračnoza udobno in varno prenašanje,, oblazinjene in nastavljive, da je teža bolje razporejena,za boljšo organizacijo zvezkov in drugih predmetov,za boljšo vidnost v prometu,, da bodo otrokovi zvezki in knjige varni tudi, če ga po naključju ujame slabo vreme.Prednost je tudi, da ima torba(za še večjo varnost na cesti) ali pa izvlečni ročaj in koleščke (da jo otrok lahko za seboj pelje in mu je ni treba nositi na ramenih).Pri nakupu šolske torbe torej nikakor ne gre za vprašanje naključne izbire, pa tudi pri nakupu drugih šolskih potrebščin ne, zlasti pri nalivnem peresu Ko boste uspešno opravili prve štiri korake, je čas za akcijo. Izberite dan, ko se boste odpravili po vse potrebščine, šolar pa naj gre seveda z vami. Izberite trgovino z veliko ponudbe in dobro zalogo, da lahko vse nakupite na enem mestu – in takoVas zanima še več namigov za lepši in lažji prehod v novo šolsko leto? Poiščite in preberite jih na Sparovi spletni strani Vse za šolo : kako in zakaj ohraniti, kako seter kako ravnati, da boza otroka nekaj posebnega.Da bo prvi šolski dan lep tudi za vas in da vas ne ujame nepripravljene, pa le dobro načrtujte, vse šolske potrebščine nakupite na enem mestu, izkoristite izjemne ugodnosti in se tako izognite nepotrebnemu stresu. Naj bo začetek novega šolskega leta miren in prijeten tako za vas kot za vašega šolarja.