5 razlogov, zakaj se vse več ljudi odloča za e-študij

E-študij ali klasični študij – kateri je študij prihodnosti

Kombinirani študij je popolna alternativa

5 razlogov, zakaj je kombinirani študij idealna izbira

1.Vključuje osebni stik

2.Timsko delo v manjših skupinah

3.Poslovno mreženje in navezovanje stikov

4.Spodbuja kolektivno motivacijo

5.Vsa gradiva so dostopna na spletu

B&B, ki ponuja izpopolnjene izobraževalne programe, zaposleni se nenehno trudijo, da za študente ustvarjajo prijetno in sproščeno okolje, saj vse poznajo po imenu in obrazu. Danes, ko imamo vse manj časa za ustvarjanje pristnih človeških stikov, je to nadvse pomembna lastnost. Priporočamo vam napredno šolo, ki ponuja izpopolnjene izobraževalne programe, zaposleni se nenehno trudijo, da za študente ustvarjajo prijetno in sproščeno okolje, saj vse poznajo po imenu in obrazu. Danes, ko imamo vse manj časa za ustvarjanje pristnih človeških stikov, je to nadvse pomembna lastnost.

V sodobnem izobraževalnem središču B&B so na podlagi prednosti in pomanjkljivosti obeh oblik izobraževanja razvili kombinirani študij, ki združuje le najboljše, saj zajema neposreden stik s predavateljem, mreženje s študijskimi kolegi, razvoj mehkih veščin in prilagodljivost študija od doma. V nasprotju z doslednim e-študijem kombinirani vključuje osebni stik. Pridobili boste študijske kolege, s katerimi bo izobraževanje veliko prijetnejše, kot če bi morali sami premagovati vsak izziv. Stik z osebnim svetovalcem vas bo motiviral, kadar boste potrebovali dodaten zagon. Zaradi njihove prilagodljivosti – na primer opravljanje izpitov takrat, ko vam ustreza, pa naj bo to v času manjših obremenitev na delovnem mestu, zunaj tekmovalne sezone ali med počitnicami. Mehke veščine so danes najbolj iskana in cenjena lastnost v poslovnem svetu. Kombinirani študij vam omogoča timsko delo v manjših skupinah. Skupaj s kolegi sošolci boste razvijali veščine, ki jih po spletu ne morete. Postali boste konkurenčni na trgu delovne sile in tako že med študijem gradili uspešno kariero. Z vključitvijo v program kombiniranega študija boste lahko uživali koristi navezovanja poslovnih stikov. Vaši predavatelji bodo izključno najbolj cenjeni strokovnjaki na svojem področju, ki so v letih pridobivanja izkušenj oblikovali široko mrežo poslovnih stikov. Naučili vas bodo primernega in naravnega navezovanja stikov, s čimer boste razvili potrebno samozavest za karierni napredek. Spoznali boste študijske kolege, ki se srečujejo z enakimi izzivi kot vi, zato bo priprava na izpite veliko lažja. Z vami bodo delili pomembne informacije, ki so vam morda ušle iz glave. Skupaj boste lahko razvijali ideje in spodbujali kolektivno motivacijo. V nasprotju s klasičnim študijem kombinirano izobraževanje omogoča, da so vsa gradiva dostopna na spletu. Ni vam več treba skrbeti za predavanja, ki ste jih zamudili zaradi obveznosti, ali skenirati, fotokopirati zapiskov od sošolcev. Kombinirani študij omogoča učenje takrat, ko vam najbolj ustreza, saj so vsa gradiva dostopna na spletu. V primeru vprašanj ali nejasnosti lahko računate tudi na pomoč predavateljev in organizatorjev, s katerimi boste v stiku po elektronski povezavi. Vsak letnik je oblikovan v spletno skupino, zato si tudi s sošolci lahko izmenjujete izkušnje in znanje s pomočjo forumov. Če so se vam ob misli na e-študij pojavljali pomisleki in vprašanja, ali je tovrstna oblika izobraževanja primerna za vas, klasična oblika izobraževanja pa zaradi vašega natrpanega urnika preprosto ni izvedljiva, je kombinirani študij idealna izbira.