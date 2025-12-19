GZS v »drastičen dvig« minimalne plače za 51 evrov neto »ne more privoliti«

Po tem, ko je minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec napovedal, da bo koaliciji in socialnim partnerjem predlagal, da se minimalna plača s sedanjih 1277 evrov bruto oziroma 930 evrov neto zviša na tisoč evrov neto oziroma 1485 evrov bruto, se je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) odzvala po pričakovanjih.

»Napoved dviga minimalne plače, kot jo je v četrtek predlagal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bi dodatno negativno vplivala na javne finance,« je prepričan glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček. Povečanje minimalne plače na tisoč evrov se GZS zdi »neutemeljeno in pretirano«, zato vanj ne morejo privoliti, so zapisali.

Ker v GZS razumejo, da se »dražijo osnovne življenjske potrebščine«, in se strinjajo, da je treba tudi delavcem z minimalno plačo omogočiti dostojno življenje, so pričakovali predlog dviga minimalne plače, »višji od splošne inflacije v smeri prehranske inflacije med 2,5 in 5,7 odstotka,« so zapisali, takoj nato pa so dodali, da bodo zagovarjali »usklajevanja minimalne plače zgolj z inflacijo, kot je bilo to običajno v zadnjih letih«.

Doslej zgolj minimalna zvišanja po željah GZS

Minister bi zvišanje nad splošno inflacijo namreč v zadnjih letih lahko že večkrat predlagal, kar so zaradi velikih podražitev hrane in najemnin želeli sindikati, vendar je Mesec doslej uslišal želje GZS in minimalno plačo dvigoval le na zakonsko določen minimum.

Minimalni življenjski stroški danes znašajo 791 evrov in so 18 odstotkov višji kot ob prejšnjem preverjanju leta 2022, ko jih je bilo za 669 evrov, minimalna plača pa mora po zakonski formuli za vsaj 20 odstotkov presegati minimalne življenjske stroške. Najnižja zakonsko določena vrednost minimalne plače je torej 949 evrov neto, Mesec je torej predlagal 51 evrov dodatnega zvišanja.

Vendar GZS meni, da je 51 evrov višja plača za najslabše plačane delavce »drastičen dvig«, v katerega ne morejo privoliti. »Tako visok dvig bi lahko imel predvsem v podjetjih, ki že zdaj težko poslujejo, srednjeročno negativni vpliv prav na delovna mesta zaposlenih,« so sporočili in opozorili, da dvig minimalnih plač privede do dviga plač vseh zaposlenih, »to pa lahko povzroči še večji pretres za gospodarstvo«.

Sindikati na drugi strani Meščevo stališče tokrat pozdravljajo. »Od ministra pričakujemo, da bo vztrajal pri tej odločitvi,« se je odzval predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, ki poudarja, da mora minimalna plača slediti vsaj podražitvam hrane, ki so bistveno višje od osnovne inflacije.