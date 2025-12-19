Sedemletni Teo za gensko terapijo v ZDA potrebuje 2,5 milijona evrov

Sedemletni Teo iz okolice Ptuja ima Duchennovo mišično distrofijo, eno najtežjih in najhitreje napredujočih redkih genetskih bolezni pri otrocih. Njegova starša skupaj z Društvom Viljem Julijan zbirata 2,5 milijona evrov, kolikor stane genska terapija elevidys, ki je odobrena v ZDA in predstavlja edino možnost, da se potek bolezni upočasni.

Duchennova mišična distrofija (DMD) postopoma in neizprosno uničuje mišice po vsem telesu. Otroci sprva še hodijo in se igrajo kot njihovi vrstniki, nato pa bolezen iz leta v leto odvzema mišično moč, samostojnost in osnovne življenjske funkcije. Prizadene tudi srce in dihalne mišice, zato je bolezen na koncu smrtna. Povprečna življenjska doba bolnikov je približno 28 let.

Teo z bratcem FOTO: Društvo Viljem Julijan

Čas je ključen

V ZDA je pred dvema letoma dobila dovoljenje prva genska terapija za DMD – zdravilo elevidys. Gre za enkratno zdravljenje, pri katerem v telo vnesejo delujočo obliko gena za beljakovino distrofin, ki je pri bolnikih okvarjena ali povsem odsotna. Terapija lahko upočasni napredovanje bolezni in ohrani mišično moč, a jo lahko prejmejo le otroci, ki še hodijo.

Za Tea je zato čas odločilen. Bolezen namreč po osmem letu starosti pogosto začne hitreje napredovati, izguba hoje pa pomeni, da zdravljenje ni več mogoče.

Za Tea je mogoče prispevati donacijo: z SMS-sporočilom TEO5 ali TEO10 na 1919 z nakazilom na TRR Društva Viljem Julijan: SI56 0400 0028 1688 717, sklic SI00 777222, namen »Za Tea« Teova zgodba je opomin, kako hitro se lahko življenje obrne – in kako veliko lahko pomeni solidarnost, ko stopimo skupaj.

Diagnozo sta Teova starša, David Slodnjak in Dragica Štrucl iz Tržeca pri Ptuju, prejela letos jeseni. »Ko sva izvedela, da ima najin sin tako kruto in smrtonosno bolezen, se nama je svet dobesedno ustavil. Najprej šok, nato nemoč in strah pred prihodnostjo,« pravita.

Dodajata, da ju je spoznanje, da v ZDA obstaja genska terapija, ki pomeni upanje, postavilo pred najtežjo možno odločitev – prositi za pomoč. »Za najinega otroka bi šla na konec sveta. Teo je izjemno srčen, prijazen in čustven fant, vedno nasmejan in poln topline. Najtežje je vedeti, da se bo brez zdravljenja njegovo stanje neizogibno slabšalo.«

Zeleni signal za zdravljenje

Starša sta Tea novembra že odpeljala v ZDA, kjer so v specializirani otroški bolnišnici opravili vse potrebne preglede. Zdravniki so potrdili, da Teo nima protiteles na virusni vektor, ki se uporablja pri genski terapiji, kar pomeni, da je primeren kandidat za zdravljenje.

Teo z družino FOTO: Društvo Viljem Julijan

Pri tem so ju opozorili, da se lahko protitelesa razvijejo kasneje, kar bi zdravljenje onemogočilo. »Zato je zanj vsak mesec, vsak teden izjemno pomemben,« poudarjata starša.

Cena upanja

Zdravljenje z elevidysom stane 2,9 milijona ameriških dolarjev oziroma približno 2,5 milijona evrov. Strošek ni krit iz zdravstvenega zavarovanja in je za družino nedosegljiv. Zato so skupaj z Društvom Viljem Julijan začeli zbiralno akcijo.

»Zavedamo se, da gre za izjemno visok znesek, vendar druge možnosti nimamo. Vsaka donacija, vsaka delitev zgodbe pomeni korak bliže zdravilu za najinega sina,« pravita starša, ki imata tudi starejšega sina Kevina.

»Teova zgodba ni le zgodba o bolezni, temveč zgodba o upanju in skupnosti,« poudarja dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan. »Čas je ključen in vsaka pomoč lahko pomeni razliko med tem, ali bo Teo zdravljenje prejel ali ne.«