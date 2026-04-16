Sedem tisoč brezposelnih v Mariboru: polovica je žensk

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) je bilo konec februarja letos na območju Maribora registriranih 7150 brezposelnih, stopnja brezposelnosti pa znaša 5,8 odstotka. Skoraj polovico brezposelnih predstavljajo ženske, njihov delež je v tej regiji še nekoliko večji kot na državni ravni.

V Mariboru so tako ob več kot sedem tisoč brezposelnih predstavili projekt Stil mojega jutri, ki ženskam ne pomaga le pri iskanju zaposlitve, temveč jih opolnomoči celostno.

Pobuda za razvoj kompetenc, krepitve samozavesti in profesionalne podobe odgovarja na spremenjene razmere na trgu dela, kjer delodajalci poleg znanja vse bolj iščejo tudi komunikacijske veščine, samozavesten nastop in jasno izraženo osebnost.

Projekt so predstavili v prostorih Alma Mater Europaea v Mariboru, nastal pa je v partnerstvu med mariborsko območno službo zavoda za zaposlovanje, Dress for Success Maribor in podjetjem Bestseller z blagovno znamko Vero Moda.

»Na trgu dela opažamo, da znanje samo po sebi ni več dovolj. Ključna postaja celostna pripravljenost posameznika – samozavest, sposobnost komunikacije in razumevanje lastnih kompetenc,« je poudarila Mirjana Zgaga z mariborske območne službe ZRSZ. Po njenih besedah prav takšni projekti ženskam pomagajo prepoznati lastno vrednost in jo tudi ustrezno predstaviti.

Program vključuje niz delavnic, ki udeleženke vodijo skozi ključna vprašanja osebnega in kariernega razvoja, od identitete in ciljev do čustvene inteligence, komunikacije in profesionalne podobe. Poseben poudarek namenjajo tudi razmisleku o tem, ali se vrednote posameznice ujemajo z vrednotami podjetja.

Globalna organizacija Dress for Success že skoraj tri desetletja pomaga ženskam na poti do ekonomske neodvisnosti, tudi v Mariboru. Njena ustanoviteljica in direktorica Larisa Vidovič je poudarila, da projekt presega zgolj zunanji videz: »Ne gre le za oblačila, temveč za celostno podporo s pridobivanjem veščin, ki ženskam omogočajo uspešen vstop ali napredovanje na trgu dela.«